Курс долара підвищується до євро та єни на тлі побоювань за економіку після виходу даних КНР

Вартість долара в понеділок вранці зростає до євро та єни, свідчать дані торгів. Ринки продовжують побоюватися рецесії після виходу даних КНР.

Станом на 7:43 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9941 долара з рівня минулого закриття в 0,996 долара, курс долара до ієни зростав до 147,16 єни з 146,59 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,14%, до 111,03 пункту.

Трейдери на початку тижня виявляють обережність після того, як Китай повідомив про несподіване зниження імпорту та експорту у жовтні у річному вираженні. Слабка статистика з економіки КНР посилила побоювання щодо рецесії у світі, що підтримало попит на традиційно надійніший долар.

Головною подією тижня є статистика інфляції в США за жовтень, яка вийде в четвер, 10 жовтня. Аналітики чекають на уповільнення річної інфляції до 8% після 8,2% у вересні, що може стати четвертим місяцем зниження показника поспіль.

Інфляція є важливим показником для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення про ставку. З початку року регулятор підвищив ставку шість разів для боротьби зі зростанням цін, в результаті інфляція відступила від пікового рівня в 9,1%, але залишилася помітно вищою за цільову позначку в 2%.