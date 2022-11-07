Фінансові новини
- |
- 07.11.22
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс долара підвищується до євро та єни на тлі побоювань за економіку після виходу даних КНР
07:59 07.11.2022 |
Вартість долара в понеділок вранці зростає до євро та єни, свідчать дані торгів. Ринки продовжують побоюватися рецесії після виходу даних КНР.
Станом на 7:43 ЕЕТ курс євро до долара знижувався до 0,9941 долара з рівня минулого закриття в 0,996 долара, курс долара до ієни зростав до 147,16 єни з 146,59 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,14%, до 111,03 пункту.
Трейдери на початку тижня виявляють обережність після того, як Китай повідомив про несподіване зниження імпорту та експорту у жовтні у річному вираженні. Слабка статистика з економіки КНР посилила побоювання щодо рецесії у світі, що підтримало попит на традиційно надійніший долар.
Головною подією тижня є статистика інфляції в США за жовтень, яка вийде в четвер, 10 жовтня. Аналітики чекають на уповільнення річної інфляції до 8% після 8,2% у вересні, що може стати четвертим місяцем зниження показника поспіль.
Інфляція є важливим показником для Федеральної резервної системи (ФРС) США після ухвалення рішення про ставку. З початку року регулятор підвищив ставку шість разів для боротьби зі зростанням цін, в результаті інфляція відступила від пікового рівня в 9,1%, але залишилася помітно вищою за цільову позначку в 2%.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
|Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови «Нафтогазу» та вніс зміни до статуту
|У вересні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,9 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|НБУ відмовився від бланкового рефінансування
|НБУ пом&aposякшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів
|Ціна на золото слабко змінюється 7 листопада на тлі очікувань довкола ФРС США
|Курс долара підвищується до євро та єни на тлі побоювань за економіку після виходу даних КНР
|Основні фондові індекси АТР 7 листопада зростають слідом за ринками США
|Американські фондові індекси закрилися у плюсі 4 листопада на волатильних торгах, перервавши чотириденну смугу невдач
Бізнес
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор