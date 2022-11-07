Основні фондові індекси АТР 7 листопада зростають слідом за ринками США

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок зростають слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.34 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зростає на 0,46%, до 3084,87 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,65%, до 2033,26 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 16 753 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 1%, до 2372,01 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,55%, до 6930,4 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,28%, до 27550,5 пунктів.

Інвестори в Азії звертають увагу на закриття фондових бірж США помітним зростанням. Позитивній динаміці сприяли статдані ринку праці. Так, кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки в країні збільшилася на 261 тисячу при прогнозі зростання лише на 200 тисяч.

Неоднозначною залишається ситуація довкола COVID-19. "Пекін розвіяв надії на те, що Китай знову відчинить свої двері, знову заявивши про політику нульового COVID. І це може викликати нову обережність", - сказав агентству Ассошіейтед Прес аналітик Mizuho Bank Тан Бун Хенг (Tan Boon Heng).

Водночас, за даними експертів, азіатські ринки, як і раніше, оцінюють перспективи зняття карантинних обмежень у Китаї.

Азіатські ринки оцінюють також статдані митниці КНР, згідно з якими товарообіг між Росією та Китаєм за підсумками перших 10 місяців 2022 року зріс на 33% і становив рекордні 153,938 мільярда доларів.