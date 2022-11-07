Американські фондові індекси закрилися у плюсі ​​4 листопада на волатильних торгах, перервавши чотириденну смугу невдач

S&P 500 і Nasdaq виросли на 2% кожен на ранніх етапах торгів, тоді як промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 1,9% слідом за звітом про ринок праці, що уважно відстежується, перш ніж скоротити зростання і ненадовго піти в мінус. Звіт показав зростання рівня безробіття у жовтні, що вказує на те, що на ринку праці, нарешті, можуть почати виявлятися деякі ознаки ослаблення, і це дасть можливість ФРС зменшити підвищення ставок, починаючи з грудня.

Але дані також показали, що середня погодинна заробітна плата зросла трохи більше, ніж очікувалося, як і зростання кількості робочих місць, що вказує на те, що ринок праці значною мірою залишається стабільним.

Дані щодо ринку праці були в центрі уваги ринків, оскільки ФРС неодноразово заявляла, що чекає на деяке охолодження, перш ніж розглянути питання про призупинення підвищення. Яструбові коментарі голови ФРС Джерома Пауелла в середу посилили побоювання, що центральний банк може продовжувати підвищувати відсоткові ставки довше, ніж очікувалося раніше, і чинити додатковий тиск на акції.

"Цей звіт не показує, що підвищення ставок починає закріплюватися", - сказав Шон Круз, головний торговий стратег TD Ameritrade у Чикаго.

У п'ятницю офіційні особи ФРС повторили коментарі Пауелла про потенційне зниження масштабів підвищення ставок у майбутньому, але необхідності продовжувати підвищувати ставки протягом більш тривалого періоду часу і, можливо, вище за рівень 4,6%, який центральний банк вказав на своєму вересневому засіданні.

Акції отримали імпульс наприкінці сесії після того, як президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс заявив, що ФРС може «думати» про призупинення, навіть якщо це станеться через рік.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 401,97 пункту, або 1,26%, до 32 403,22 пункту, S&P 500 додав 50,66 пункту, або 1,36%, до 3770,55 пункту, а Nasdaq Composi2 додав ,31 Пункт, або 1,28%, до 10 475,25 пункту.

За тиждень Dow впав на 1,39%, перервавши чотиритижневу серію перемог, S&P упав на 3,34%, а Nasdaq впав на 5,65%, що стало найбільшим тижневим відсотковим зниженням із січня.

Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі був опублікований після виходу суперечливих даних цього тижня, які вказували на уповільнення деяких секторів економіки, але також підкреслювали стійкість ринку праці США, незважаючи на агресивне підвищення ставок для стримування інфляції.

Очікування трейдерів щодо підвищення ставки на 75 базисних пунктів у грудні ненадовго підскочили після звіту про зайнятість, але тепер, за даними CME FedWatch Tool, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів оцінювалася приблизно 62%.

Тепер увага ринку буде звернена на ключовий показник споживчої інфляції, який має вийти поточного тижня, а також проміжні вибори в США 8 листопада, на яких поставлено контроль над Конгресом.

Надії на ослаблення жорстких обмежень Китаю на COVID-19 підтримали деякі області ринку: акції китайських компаній, зареєстрованих у США, включаючи Alibaba, зросли на 7,05%, а JD.com - на 9,74%.

Ці надії також допомогли підняти ціни на сировинні товари, такі як мідь, що, у свою чергу, підняло сектор матеріалів на 3,41% як найкращий із 11 основних секторів S&P.

Starbucks Corp підскочила на 8,48% після того, як вона перевищила оцінки Уолл-стріт за квартальними порівнянними продажами та прибутками, тоді як виручка DoorDash Inc підвищила акції компанії з доставки їжі на 8,32%.

Обсяг на біржах США становив 13,31 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,74 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,56 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,41 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та 27 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум та 278 нових мінімумів.