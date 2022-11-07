Фінансові новини
- |
- 07.11.22
- |
- 08:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Американські фондові індекси закрилися у плюсі 4 листопада на волатильних торгах, перервавши чотириденну смугу невдач
07:32 07.11.2022 |
S&P 500 і Nasdaq виросли на 2% кожен на ранніх етапах торгів, тоді як промисловий індекс Доу-Джонса піднявся на 1,9% слідом за звітом про ринок праці, що уважно відстежується, перш ніж скоротити зростання і ненадовго піти в мінус. Звіт показав зростання рівня безробіття у жовтні, що вказує на те, що на ринку праці, нарешті, можуть почати виявлятися деякі ознаки ослаблення, і це дасть можливість ФРС зменшити підвищення ставок, починаючи з грудня.
Але дані також показали, що середня погодинна заробітна плата зросла трохи більше, ніж очікувалося, як і зростання кількості робочих місць, що вказує на те, що ринок праці значною мірою залишається стабільним.
Дані щодо ринку праці були в центрі уваги ринків, оскільки ФРС неодноразово заявляла, що чекає на деяке охолодження, перш ніж розглянути питання про призупинення підвищення. Яструбові коментарі голови ФРС Джерома Пауелла в середу посилили побоювання, що центральний банк може продовжувати підвищувати відсоткові ставки довше, ніж очікувалося раніше, і чинити додатковий тиск на акції.
"Цей звіт не показує, що підвищення ставок починає закріплюватися", - сказав Шон Круз, головний торговий стратег TD Ameritrade у Чикаго.
У п'ятницю офіційні особи ФРС повторили коментарі Пауелла про потенційне зниження масштабів підвищення ставок у майбутньому, але необхідності продовжувати підвищувати ставки протягом більш тривалого періоду часу і, можливо, вище за рівень 4,6%, який центральний банк вказав на своєму вересневому засіданні.
Акції отримали імпульс наприкінці сесії після того, як президент ФРС Чикаго Чарльз Еванс заявив, що ФРС може «думати» про призупинення, навіть якщо це станеться через рік.
Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 401,97 пункту, або 1,26%, до 32 403,22 пункту, S&P 500 додав 50,66 пункту, або 1,36%, до 3770,55 пункту, а Nasdaq Composi2 додав ,31 Пункт, або 1,28%, до 10 475,25 пункту.
За тиждень Dow впав на 1,39%, перервавши чотиритижневу серію перемог, S&P упав на 3,34%, а Nasdaq впав на 5,65%, що стало найбільшим тижневим відсотковим зниженням із січня.
Звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі був опублікований після виходу суперечливих даних цього тижня, які вказували на уповільнення деяких секторів економіки, але також підкреслювали стійкість ринку праці США, незважаючи на агресивне підвищення ставок для стримування інфляції.
Очікування трейдерів щодо підвищення ставки на 75 базисних пунктів у грудні ненадовго підскочили після звіту про зайнятість, але тепер, за даними CME FedWatch Tool, ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів оцінювалася приблизно 62%.
Тепер увага ринку буде звернена на ключовий показник споживчої інфляції, який має вийти поточного тижня, а також проміжні вибори в США 8 листопада, на яких поставлено контроль над Конгресом.
Надії на ослаблення жорстких обмежень Китаю на COVID-19 підтримали деякі області ринку: акції китайських компаній, зареєстрованих у США, включаючи Alibaba, зросли на 7,05%, а JD.com - на 9,74%.
Ці надії також допомогли підняти ціни на сировинні товари, такі як мідь, що, у свою чергу, підняло сектор матеріалів на 3,41% як найкращий із 11 основних секторів S&P.
Starbucks Corp підскочила на 8,48% після того, як вона перевищила оцінки Уолл-стріт за квартальними порівнянними продажами та прибутками, тоді як виручка DoorDash Inc підвищила акції компанії з доставки їжі на 8,32%.
Обсяг на біржах США становив 13,31 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,74 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,56 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,41 до 1 сприяло зростанню.
S&P 500 показав 18 нових 52-тижневих максимумів та 27 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 81 новий максимум та 278 нових мінімумів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни G7 створили енергетичний «Рамштайн» для України – Блінкен
|Танки, бронетранспортери та катери: США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови «Нафтогазу» та вніс зміни до статуту
|У вересні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,9 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|НБУ відмовився від бланкового рефінансування
|НБУ пом&aposякшив обмеження для волонтерів та благодійних фондів
|Ціна на золото слабко змінюється 7 листопада на тлі очікувань довкола ФРС США
|Курс долара підвищується до євро та єни на тлі побоювань за економіку після виходу даних КНР
|Основні фондові індекси АТР 7 листопада зростають слідом за ринками США
|Американські фондові індекси закрилися у плюсі 4 листопада на волатильних торгах, перервавши чотириденну смугу невдач
Бізнес
|Більшість бізнес-проєктів у метавсесвіті закриються до 2025 року — аналітики Canalys
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор