Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $393,9 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня зріс до $393,9 млн із $214,1 млн тижнем раніше, проте він, як і раніше, суттєво менший, ніж у три попередні тижні (від $569,2 млн до 608,5 млн).

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 31 жовтня до 4 листопада він придбав $16,3 млн, що трохи більше за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $410,24 млн порівняно з $227,6 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку гривня за підсумками тижня ослабла майже на 0,7 грн - до майже 40,35 грн/$1, проте спред між курсами купівлі та продажу залишається вузьким.

У жовтні обсяг інтервенцій Нацбанку становив $2,03 млрд порівняно з $2,75 млрд у вересні, $1,33 млрд у серпні та $1,2 млрд у липні й залишається набагато меншим, ніж у червні ($3,96 млрд) і травні ($3,4 млрд).

Загалом із початку року до 4 листопада включно НБУ придбав на ринку $3 млрд 179,2 млн та EUR111,0 млн, а продав $21 млрд 918,3 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

З початку війни купівля валюти досягла $2 млрд 522,3 млн та EUR111,0 млн, а продаж - $19 млрд 148,1 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за даними НБУ, становили $23,93 млрд (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня. Водночас, за словами нового голови НБУ Андрія Пишного, на 7 жовтня вони знову перевищили $24 млрд, а за підсумками року Нацбанк очікує їх на рівні $26 млрд.