У «Дії» з’явилась нова військова облігація - «Енергодар»

У застосунку «Дія» з'явилась нова військова облігація - «Енергодар», яка названа в честь міста, окупованого російськими загарбниками.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію - ЗАЕС. Відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають та катують персонал. Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу», - зазначив він.

Міністр закликав українців купувати військову облігацію в Дії, щоб допомогти ЗСУ деокупувати Енергодар та повернути український прапор на Запорізьку АЕС.

Як повідомлялось, 3 жовтня в застосунку "Дія" з'явилась нова послуга - купівля військових облігацій. Це цінні папери, що випускає держава під час повномасштабного вторгнення рф.

Вартість однієї ОВДП стартує від 900 гривень. Вони різняться за: датами виплат - на строк до 1,5 року; відсотками доходу - від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій - Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим.

Наразі за допомогою застосунку «Дія» українці вже розкупили військові облігації з назвою «Крим» та «Луганськ», які сумарно коштують майже 9 млн грн. Напередодні в «Дії» з'явилась облігація під назвою "Бердянськ". Вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10.05.2023 року.