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Долар слабшає 4 листопада перед виходом даних із безробіття в США
13:28 04.11.2022 |
Курс долара в п'ятницю вдень знижується по відношенню до інших основних світових валют, на що можуть впливати прогнози щодо ситуації на ринку праці США, свідчать дані торгів.
Станом на 12:53 ЕЕТ курс євро до долара зростає до 0,9793 долара з рівня минулого закриття в 0,9751 долара, курс долара до ієни опускається до 147,74 єни з 148,27 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,43%, до 112,44 пункту.
Валютні інвестори в п'ятницю перебувають в очікуванні на дані ринку праці в США. Аналітики вважають, що рівень безробіття у жовтні зріс до 3,6% з рівня вересня 3,5%. Також очікується зростання кількості робочих місць у несільськогосподарських галузях економіки країни на 200 тисяч.
Крім того, у випадку, якщо безробіття зросте, це може підштовхнути Федеральну резервну систему США трохи послабити монетарну політику, що негативно позначиться на курсі національної валюти.
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