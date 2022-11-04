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АНАЛІТИКА

Ціни на золото 4 листопада зросли напередодні виходу даних із зайнятості в США

13:11 04.11.2022 |

Фінанси

 

Ціни на золото зростають у п'ятницю і можуть продемонструвати підвищення за підсумками тижня. Долар США слабшає, а інвестори очікують на публікацію даних США щодо зайнятості.

Станом на 09.06 за Грінвічем золото на ринку спот додало 1,2%, до 1648,77 долара за унцію. З початку тижня котирування укріпилися на 0,4%. Ф'ючерси на золото COMEX зросли на 1,3%, до 1651,40 долара.

"Інвестори продовжують аналізувати коментарі представників Федеральної резервної системи (ФРС) США, і оптимізм сьогодні зміцнюється, інвестори намагаються сфокусувати увагу на сигналах і про схильність до пом'якшення, але невизначеність, як і раніше, тяжіє над ринком", - сказав Карло Альберто Де Каса, аналітик Kines Money.

Учасники ринку очікують на вихід звіту за кількістю робочих місць поза сільським господарством США у жовтні, який буде представлений о 12.30 за Грінвічем.

Опитані Reuters аналітики прогнозують, що показник у жовтні зріс на 200 тисяч після підвищення на 263 тисячі у вересні.

"Будь-яке число вище за прогноз змусить інвесторів очікувати подальшого підвищення ставок, що чинитиме тиск на золото та акції, а показник нижче за прогнози може позитивно позначитися на котируваннях золота та акціях", - додав аналітик.

Срібло на ринку спот зросло на 1,9%, до 19,38 долара за унцію, платина додала 1,4%, до 931,94 долара, а паладій подорожчав на 1,8%, до 1834,40 долара.
Ключові теги: золото
 

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