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Азіатські біржі закрили торги 4 листопада переважно зростанням
12:34 04.11.2022 |
Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги переважно зростанням, при цьому китайські індикатори підскочили більш ніж на 2%, а індекс Гонконгу - на 5% на очікуваннях послаблення ковідних обмежень, випливає з даних торгів та повідомлень інформаційних агентств.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite підскочив на 2,43%, до 3070,8 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,68%, до 2020,16 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 5,1 до 16 134 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,83%, до 2348,43 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 6892,5 пунктів; японська Nikkei 225 впала на 1,68%, до 27199,74 пункту.
За даними агентства Франс Прес, ралі на ринках у Китаї обумовлені заявами про те, що офіційні особи у Пекіні сформували комітет для обговорення змін у політиці проти коронавірусу.
"Відмова від політики нульового ковіда забезпечить такий необхідний імпульс економіці, зростання якої було сповільнене серією обмежень у найбільших містах країни, включаючи Шанхай та Пекін", - передає агентство.
"Китай розробляє плани відмови від системи, яка штрафує авіакомпанії за ввезення в країну хворих людей, і це ознака того, що влада шукає способи послабити вплив політики нульового ковіда", - зі свого боку повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
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