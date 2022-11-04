Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індекс Nikkei 4 листопада зазнав найсильніших втрат з 11 жовтня

10:28 04.11.2022 |

Фінанси

 

Японський індекс Nikkei у п'ятницю знизився. Коментарі Федеральної резервної системи, що свідчать про подальше посилення грошово-кредитної політики, змусили інвесторів після святкового вихідного продавати акції, хоча сильне зростання на китайських ринках обмежило втрати.

Корпоративні звіти японських компаній також чітко розмежували лідерів та аутсайдерів на японському ринку.

Nikkei впав на 1,68% - до 27 199,74 пункту. Індекс зазнав найсильніших втрат з 11 жовтня. Раніше в ході сесії, до відкриття китайських бірж індекс опускався до 27 032,02 пункту. Ширший Topix знизився на 1,29% до 1915,40 пункту.

За весь тиждень Nikkei виріс на 0,35%, а Topix додав приблизно 0,9%.

Американські індекси у четвер продовжили знижуватися. ФРС у середу, як і очікувалося, підвищила ставки на 75 базисних пунктів, після чого Джером Пауелл сказав, що "ще дуже передчасно" думати про паузу (у підвищенні ставки - ред.), а пік ключової процентної ставки, ймовірно, буде вищим, чим передбачалося раніше.

"Через відсутність ясності у питанні кінцевого рівня ставок учасники ринків нервуватимуть, - зазначив Масахіро Ямагуті, директор з інвестиційної аналітики в SMBC Trust Bank. - Акціям складно зростати через очікування підвищення процентних ставок у США. Ми переживаємо період нестабільної ринкової динаміки , оскільки інвестори переймаються ризиками зниження".

При цьому японські інвестори надихнулися на тлі зростання китайських індексів. Гонконгський Hang Seng на момент написання огляду підскочив приблизно на 6% на повідомленнях про те, що США та Китай досягли прогресу в аудиторських перевірках китайських компаній і завдяки надіям на пом'якшення коронавірусних обмежень.

Серед 225 компонентів Nikkei знизилися 182, зросли 39, а чотири завершили торги без значних змін. Усі сектори індексу знизилися. Технологічний сектор упав на 2,23%, а нафтогазовий втратив 0,34%, отримавши підтримку зростання цін на нафту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6288
  0,5906
 1,63

Курс обміну валют на сьогодні, 11:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5380  0,00 0,01 40,4820  0,01 0,02
EUR 38,5310  0,05 0,12 39,7513  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес