Індекс Nikkei 4 листопада зазнав найсильніших втрат з 11 жовтня

Японський індекс Nikkei у п'ятницю знизився. Коментарі Федеральної резервної системи, що свідчать про подальше посилення грошово-кредитної політики, змусили інвесторів після святкового вихідного продавати акції, хоча сильне зростання на китайських ринках обмежило втрати.

Корпоративні звіти японських компаній також чітко розмежували лідерів та аутсайдерів на японському ринку.

Nikkei впав на 1,68% - до 27 199,74 пункту. Індекс зазнав найсильніших втрат з 11 жовтня. Раніше в ході сесії, до відкриття китайських бірж індекс опускався до 27 032,02 пункту. Ширший Topix знизився на 1,29% до 1915,40 пункту.

За весь тиждень Nikkei виріс на 0,35%, а Topix додав приблизно 0,9%.

Американські індекси у четвер продовжили знижуватися. ФРС у середу, як і очікувалося, підвищила ставки на 75 базисних пунктів, після чого Джером Пауелл сказав, що "ще дуже передчасно" думати про паузу (у підвищенні ставки - ред.), а пік ключової процентної ставки, ймовірно, буде вищим, чим передбачалося раніше.

"Через відсутність ясності у питанні кінцевого рівня ставок учасники ринків нервуватимуть, - зазначив Масахіро Ямагуті, директор з інвестиційної аналітики в SMBC Trust Bank. - Акціям складно зростати через очікування підвищення процентних ставок у США. Ми переживаємо період нестабільної ринкової динаміки , оскільки інвестори переймаються ризиками зниження".

При цьому японські інвестори надихнулися на тлі зростання китайських індексів. Гонконгський Hang Seng на момент написання огляду підскочив приблизно на 6% на повідомленнях про те, що США та Китай досягли прогресу в аудиторських перевірках китайських компаній і завдяки надіям на пом'якшення коронавірусних обмежень.

Серед 225 компонентів Nikkei знизилися 182, зросли 39, а чотири завершили торги без значних змін. Усі сектори індексу знизилися. Технологічний сектор упав на 2,23%, а нафтогазовий втратив 0,34%, отримавши підтримку зростання цін на нафту.