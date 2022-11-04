Американські індекси 3 листопада впали четвертий день поспіль через побоювання з приводу підвищення ставки ФРС

Фондові індекси США закрилися зниженням четверту сесію поспіль у четвер, оскільки економічні дані мало змінили очікування, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки довше, ніж передбачалося раніше.

Після заяви Федеральної резервної системи в середу, коментарі голови ФРС Джерома Пауелла про те, що було «дуже передчасно» думати про зупинення підвищення ставок, призвели до зниження акцій на тлі зростання прибутковості облігацій США та зростання долара США, що тривало й у четвер.

Економічні дані в четвер показали, що ринок праці продовжує залишатися сильним, хоча окремий звіт показав, що зростання у секторі послуг сповільнилося у жовтні, утримуючи ФРС на агресивному шляху підвищення процентної ставки.

«Кілька років тому робота ФРС полягала в тому, щоб прибрати чашу з пуншем, і цей баланс завжди є дуже важким переходом, ви хочете, щоб економіка сповільнилася, щоб інфляція не вийшла з-під контролю, але ви хочете, щоб прибутку було достатньо для підтримки цін на акції», - сказав Рік. Меклер, партнер Cherry Lane Investments у Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

«Йдеться про швидкість змін так само, як і про зміни, тому, коли швидкість змін починає сповільнюватися... це майже стає позитивним моментом, хоча в абсолютному вираженні ми продовжуватимемо бачити вищі швидкості, а вищі швидкості означають більше. конкуренція за акції та нижчі мультиплікатори».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 146,51 пункту, або 0,46%, до 32 001,25 пункту, S&P 500 - на 39,8 пункту, або 1,06%, до 3719,89 пункту, а Nasdaq Composite - на 181,86 пунктів, або 1,73%, до 10 342,94 пунктів.

У той час як трейдери приблизно порівну діляться між ймовірністю підвищення ставки на 50 базисних пунктів та 75 базисних пунктів у грудні, пікова ставка за фондами ФРС, як очікується, підніметься щонайменше до 5% порівняно з попереднім прогнозом зростання до 4,50. Діапазон -4,75%.

Інвестори уважно стежитимуть за звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який буде опублікований у п'ятницю, оскільки він вказує на те, що підвищення ставок ФРС починає помітно впливати на уповільнення економіки.

Зростання прибутковості вплинуло на зростання компаній з мегакапіталізацією, таких як Apple Inc, які втратили 4,24%, та Alphabet Inc, які втратили 4,07%, а сектори технологій та комунікаційних послуг стали гіршими за сесію.

Втрати Dow були обмежені завдяки зростанню акцій промислових підприємств, у тому числі Boeing Co, яке зросло на 6,34%, і зростання акцій виробника важкої техніки Caterpillar Inc на 2,20%.

Акції Qualcomm Inc і Roku Inc втратили 7,66% і 4,57% відповідно після того, як їхні прогнози на святковий квартал виявилися нижчими за очікування.

За даними Refinitiv, приблизно 80% компаній з S&P 500 звітували про доходи, а очікувані темпи зростання становлять 4,7%, що трохи більше, ніж 4,5% на початку жовтня.

Обсяг на біржах США становив 11,81 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,63 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,75 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,50 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 6 нових 52-тижневих максимумів та 46 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 77 нових максимумів та 291 новий мінімум.