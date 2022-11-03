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Рада ухвалила в цілому закон про податок на обмінники з градацією авансу залежно від розміру населеного пункту
Верховна Рада ухвалила в цілому закон №7655 щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток для підприємств, які торгують валютними цінностями в готівковій формі, з доопрацюваннями, зокрема із введеною ним градацією розміру авансового внеску залежно від розміру населеного пункту.
За відповідний закон на засіданні парламенту в четвер проголосували 249 народних депутатів за необхідних 226 голосів, повідомив заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.
Відповідно до закону, кожна компанія має заплатити аванс у розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен свій обмінник у населеному пункті з населенням понад 50 тис. жителів, а в інших випадках - у розмірі однієї мінімальної зарплати.
Крім того, комітет пропонує розширити зобов'язання про сплату авансу з цього податку на всіх суб'єктів, які можуть здійснювати торгівлю валютою в готівковій формі.
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 вересня прийняла за основу законопроєкт №7655 щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток для підприємств, які торгують валютними цінностями в готівковій формі.
Метою ухвалення законопроекту є запровадження особливостей оподаткування небанківських фінустанов, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (обмін валют), передбачивши сплату авансових внесків з податку на прибуток підприємств у триразовому розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня календарного року, за кожний структурний підрозділ, якому надано право здійснювати операції з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.
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