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АНАЛІТИКА

Національний банк планує продовжувати політику фіксованого курсу гривні до долара

15:24 03.11.2022 |

Фінанси

 

Для зміни курсу наразі немає причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Наразі Національний банк не вбачає потреб у додатковому курсовому коригуванні. Водночас належних передумов для повернення до плаваючого курсу наразі немає", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, рішення щодо регулювання валютного ринку під час воєнного стану мають на меті забезпечити баланс між сприянням економічній діяльності та запобіганню непродуктивного відпливу капіталу.

Зокрема, фіксація курсу дала змогу утримати макроекономічну стабільність і контрольованість цінової ситуації, водночас валютні обмеження - забезпечити критичні потреби економіки без значної шкоди для валютного ринку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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