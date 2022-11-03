НБУ: психологічний чинник вже не так сильно впливає на курс, як раніше

Національний банк фіксує, що вплив психологічного чинниками послаблюється, а спроби РФ "посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними".

Про це регулятор повідомив у відповідь на запит ЕП.

Навіть під час значної ескалації обстрілів України з боку агресора, наголошує НБУ, готівковий курс гривні у жовтні продовжував зміцнюватися.

"Це свідчить про те, що спроби росії посилити панічні настрої, зокрема на валютному ринку, є марними", - пояснюють в Нацбанку.

При цьому зміцнення готівкового курсу та зменшення спреду між готівковим та безготівковим курсами супроводжувалося також поліпшенням ситуації в безготівковому сегменті ринку,

Зокрема, покращилося співвідношення між попитом та пропозицією, що пов'язано із роботою "зернового коридору", продажем валюти окремими державними компаніями, а також міжнародними благодійними організаціями.