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Швейцарія почне ідентифікувати учасників криптовалютних транзакцій
08:42 03.11.2022 |
Швейцарське управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) переглянуло правила боротьби з відмиванням коштів, прописавши вимоги щодо цифрових активів.
Згідно з ними, громадяни Швейцарії мають підтвердити особистість при здійсненні криптовалютних переказів на суму більше 1000 швейцарських франків протягом 30 днів.
Вимога стосується лише конвертації цифрових валют у готівку або «інші анонімні платіжні засоби».
Нові положення набирають чинності з 1 січня 2023 року.
Нагадаємо, у жовтні Комітет з економічних та валютних питань Європарламенту схвалив документ щодо ідентифікації учасників криптотранзакцій та джерел походження коштів для боротьби з відмиванням грошей.
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