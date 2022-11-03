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АНАЛІТИКА

Швейцарія почне ідентифікувати учасників криптовалютних транзакцій

 

Швейцарське управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) переглянуло правила боротьби з відмиванням коштів, прописавши вимоги щодо цифрових активів.

Згідно з ними, громадяни Швейцарії мають підтвердити особистість при здійсненні криптовалютних переказів на суму більше 1000 швейцарських франків протягом 30 днів.

Вимога стосується лише конвертації цифрових валют у готівку або «інші анонімні платіжні засоби».

Нові положення набирають чинності з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні Комітет з економічних та валютних питань Європарламенту схвалив документ щодо ідентифікації учасників криптотранзакцій та джерел походження коштів для боротьби з відмиванням грошей.


Швейцарія почне ідентифікувати учасників криптовалютних транзакцій

 
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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