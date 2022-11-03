Вартість золота 3 листопада знизилася на підсумках засідання ФРС США

Вартість золота у четвер вранці знижується, свідчать дані торгів. Інвестори відіграють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.

Станом на 7:51 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 10,2 долара, або на 0,62%, до 1 639,8 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 1,3%, до 19,34 долара за унцію.

У середу Федрезерв очікувано підвищив базову процентну ставку на 75 базисних пунктів - до позначки 3,75-4% річних. Регулятор зазначив, що подальше підвищення ставки буде доречним. Голова центробанку Джером Пауелл на прес-конференції заявив, що ФРС готова уповільнити темпи підвищення облікової ставки.

Традиційно підвищення ставки підтримує долар, що є негативним для золота, яке в цьому випадку стає менш доступним при його купівлі в іншій валюті. ФРС підвищив ставку на 75 базисних пунктів вже вчетверте поспіль. За даними CME Group, 66,3% аналітиків очікують, що за підсумками грудневого засідання темпи підвищення ставки будуть уповільнені до 50 базових пунктів.