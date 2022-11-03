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Долар дешевшає до євро та єни 3 листопада після засідання ФРС США
08:55 03.11.2022 |
Вартість долара до євро та єни опускається у четвер вранці, інвестори оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 7:43 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 0,9832 долара з рівня минулого закриття в 0,9817 долара, курс долара до єни опускався до 147,31 єни з 147,9 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,49% до 111,89 пункту.
У середу Федрезерв очікувано підвищив базову відсоткову ставку на 75 базисних пунктів - до 3,75-4% річних. ФРС зазначила, що подальше підвищення ставки буде доречним. Голова центробанку Джером Пауелл на прес-конференції заявив, що ФРС готова уповільнити темпи підвищення облікової ставки.
За даними CME Group, за підсумками грудневого засідання 66,3% аналітиків очікують, що темпи підвищення ставки будуть уповільнені до 50 базисних пунктів, а ставка становитиме 4,25-4,5%. При цьому 34% очікують збереження темпів підвищення та ставку на позначці 4,5-4,75% річних. На день раніше прогнози були приблизно рівні.
Трейдери тепер очікують на чергову зустріч Банку Англії. За прогнозами, регулятор підвищить свою ставку також на 75 базисних пунктів - до 3%.
У п'ятницю вийде статистика з безробіття в США за жовтень, ці дані є важливим показником для американського регулятора при ухваленні рішень про монетарну політику. Експерти чекають, що безробіття в країні зросло до 3,6% з 3,5%, а кількість зайнятих у несільськогосподарських галузях економіки збільшилася на 200 тисяч.
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