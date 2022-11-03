Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові біржі Азії 3 листопада знижуються за ринками США

07:52 03.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер демонструють зниження, ринки повторюють динаміку торгів у США напередодні, свідчать дані торгів. Японську біржу закрито у зв'язку з вихідним днем.

Станом на 7:32 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,63%, до 2 984,43 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,59%, до 1 956,49 пункту; гонконгський Hang Seng Index опускається на 2,9%, до 15 368 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,29%, до 2 330,56 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,77%, до 6 863,1 пунктів. Японський Nikkei 225 не торгується з нагоди вихідного дня, за підсумками останніх торгів, що проводилися в середу, він знизився на 0,06% до 27663,39 пункту.

Впливає азіатські торги динаміка основних фондових індексів США. Біржі Уолл-стріт завершили торги зниженням на 1,5-3,3% на тлі побоювань щодо виникнення рецесії у світлі підвищення ставки Федрезервом США. Так, ФРС США за підсумками листопада засідання очікувано підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів, до рівня 3,75-4% річних. Показник перебуває на максимумі з 2007 року. Наступне засідання ФРС США відбудеться 13-14 грудня.

Крім того, хвилювання про рецесію посилилися після заяви глави ФРС Джерома Пауелла про те, що поки що дуже передчасно розглядати питання про уповільнення темпу підвищення ставки.

"Ризики рецесії зростають, але це ціна, яку ФРС готова заплатити, щоб взяти інфляцію під контроль", - наводить агентство Ассошіейтед.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2194
  0,1280
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5420  0,27 0,69 40,4920  0,25 0,62
EUR 38,5772  0,07 0,18 39,7492  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес