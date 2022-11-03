Фондові біржі Азії 3 листопада знижуються за ринками США

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер демонструють зниження, ринки повторюють динаміку торгів у США напередодні, свідчать дані торгів. Японську біржу закрито у зв'язку з вихідним днем.

Станом на 7:32 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,63%, до 2 984,43 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,59%, до 1 956,49 пункту; гонконгський Hang Seng Index опускається на 2,9%, до 15 368 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,29%, до 2 330,56 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,77%, до 6 863,1 пунктів. Японський Nikkei 225 не торгується з нагоди вихідного дня, за підсумками останніх торгів, що проводилися в середу, він знизився на 0,06% до 27663,39 пункту.

Впливає азіатські торги динаміка основних фондових індексів США. Біржі Уолл-стріт завершили торги зниженням на 1,5-3,3% на тлі побоювань щодо виникнення рецесії у світлі підвищення ставки Федрезервом США. Так, ФРС США за підсумками листопада засідання очікувано підвищила базову процентну ставку на 75 базисних пунктів, до рівня 3,75-4% річних. Показник перебуває на максимумі з 2007 року. Наступне засідання ФРС США відбудеться 13-14 грудня.

Крім того, хвилювання про рецесію посилилися після заяви глави ФРС Джерома Пауелла про те, що поки що дуже передчасно розглядати питання про уповільнення темпу підвищення ставки.

"Ризики рецесії зростають, але це ціна, яку ФРС готова заплатити, щоб взяти інфляцію під контроль", - наводить агентство Ассошіейтед.