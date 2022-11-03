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АНАЛІТИКА

Американські індекси стрімко впали 2 листопада, оскільки Пауелл просигналізував про те, що ФРС ще не близька до завершення

07:27 03.11.2022 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси різко впали в середу, оскільки коментарі голови ФРС Джерома Пауелла зруйнували початковий оптимізм із приводу політичної заяви ФРС, яка підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, але сигналізувала про те, що на горизонті можуть бути невеликі підвищення ставок.

У нестабільну торгову сесію акції спочатку зросли після підвищення ставок ФРС, що стало четвертим поспіль зростанням з боку центрального банку такого масштабу, оскільки він намагається знизити високу інфляцію.

Цільова ставка за федеральними фондами була встановлена ​​в діапазоні від 3,75% до 4,00%, але вплив підвищення спочатку було пом'якшено новим формулюванням, яке передбачало, що центральний банк пам'ятав про вплив надмірного підвищення ставок на економіку.

Інвестори широко очікували на підвищення ставки на 75 базисних пунктів, сподіваючись, що ФРС просигналізує про готовність розпочати зниження ставок на своєму грудневому засіданні.

Проте коментарі голови ФРС Джерома Пауелла про те, що було «дуже передчасно» думати про зупинення підвищення ставок, призвели до різкого зниження акцій.

«Це одна річ, можливо, це момент розчарування. Я не думаю, що він повинен був зробити це так, як він зробив це. Але я розумію, чому він це зробив», - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities у Сан-Франциско.

«Зрештою, це буде добре для економіки і добре для ринку».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 505,44 пункту, або 1,55%, до 32 147,76 пунктів, S&P 500 - на 96,41 пунктів, або 2,50%, до 3759,69 пунктів, а Nasdaq Composite - на 366,05 пунктів, або 3,36%, до 10 524,80 пунктів.

Після сильного ралі у жовтні, коли Dow Industrials показав найбільший місячний процентний приріст з 1976 року, а S&P зріс приблизно на 8%, три основні індекси на Уолл-стріт не падали три сесії поспіль. Падіння в середу було найбільшим відсотковим падінням S&P 500 із 7 жовтня.

S&P 500 був дещо нижчим до оголошення політики, оскільки звіт ADP про зайнятість у країні показав, що кількість робочих місць у приватному секторі США збільшилася більше, ніж очікувалося, у жовтні, що дає ФРС більше підстав для продовження агресивного шляху підвищення ставок.

Звіт про зайнятість у приватному секторі з'явився відразу після даних у вівторок, які показали стрибок кількості вакансій у США за місяць, що вказує на те, що попит на робочу силу залишається високим.

Інвестори отримають більше інформації про ринок праці у вигляді щотижневих первинних звернень за допомогою з безробіття у четвер та звіту про заробітну плату за жовтень у п'ятницю, що допоможе стимулювати очікування підвищення процентних ставок.

Обсяг на біржах США становив 12,80 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,57 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 3,38 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,81 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 22 нових 52-тижневих максимуму та 20 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 108 нових максимумів та 203 нових мінімуму.
За матеріалами: investing.com
 

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