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АНАЛІТИКА

У «Дію» додали нову військову облігацію – «Бердянськ»

09:59 02.11.2022 |

Фінанси

У «Дію» додали нову військову облігацію – «Бердянськ»

 

Відсьогодні у "Дії" можна купити нову військову облігацію - Бердянськ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Зазнається, що вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10 травня 2023 року.

"Бердянськ - це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон. Та цього року через російське вторгнення ми не мали можливості поїхати на тепле Азовське море. Однак у наших силах пришвидшити деокупацію міста - придбати військові облігації в "Дії", - наголосив Федоров.

Він нагадав, що за покупку облігації не треба платити жодних комісій чи додаткових платежів.

Окрім "Бердянська", у "Дії" також доступні такі облігації як "Севастополь", "Донецьк", "Маріуполь", "Херсон" та "Мелітополь".

Як повідомлялося, станом на 1 листопада, через "Дію" були повністю розпродані "кримські" та "луганські" облігації. Загалом у "Дії" українці придбали 82 тис. військових облігацій, що дорівнює понад 82 млн грн.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації - на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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