Фінансові новини
- |
- 02.11.22
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
У «Дію» додали нову військову облігацію – «Бердянськ»
09:59 02.11.2022 |
Відсьогодні у "Дії" можна купити нову військову облігацію - Бердянськ.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Зазнається, що вона має процентну ставку 14% та дату виплати до 10 травня 2023 року.
"Бердянськ - це місто, яке українці люблять за яскравий курортний сезон. Та цього року через російське вторгнення ми не мали можливості поїхати на тепле Азовське море. Однак у наших силах пришвидшити деокупацію міста - придбати військові облігації в "Дії", - наголосив Федоров.
Він нагадав, що за покупку облігації не треба платити жодних комісій чи додаткових платежів.
Окрім "Бердянська", у "Дії" також доступні такі облігації як "Севастополь", "Донецьк", "Маріуполь", "Херсон" та "Мелітополь".
Як повідомлялося, станом на 1 листопада, через "Дію" були повністю розпродані "кримські" та "луганські" облігації. Загалом у "Дії" українці придбали 82 тис. військових облігацій, що дорівнює понад 82 млн грн.
Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації - на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив Вітренка з посади голови «Нафтогазу»
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У «Дію» додали нову військову облігацію – «Бердянськ»
|Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%
|Золото повільно дорожчає 2 листопада в очікуванні завершення засідання ФРС США
|Долар 2 листопада слабшає перед завершенням засідання ФРС США
|Фондові біржі АТР 2 листопада в основному зросли за ф'ючерсами Уолл-стріт
|Американські індекси впали 1 листопада, оскільки дані щодо зайнятості підривають надії на зниження ставки ФРС
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди