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Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%

09:15 02.11.2022 |

Фінанси

Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках на 50%

 

Населення України в жовтні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 322,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 571,9 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 249,4 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, у жовтні українці збільшили купівлю валюти майже на 50% порівняно з вереснем, коли вони купили 169,6 млн. доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 11 700,8 млн доларів і купило на 11 569,5 млн доларів. Чистий продаж склав 131,3 млн доларів.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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