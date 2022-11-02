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АНАЛІТИКА

Золото повільно дорожчає 2 листопада в очікуванні завершення засідання ФРС США

08:28 02.11.2022 |

Фінанси

 

Ціна на золото в середу вранці дещо зростає, перевищивши 1 650 доларів за унцію, тоді як на валютному ринку долар втрачає позиції щодо інших основних світових валют в очікуванні завершення засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7:41 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex збільшується на 3,95 долара, або на 0,24%, до 1 653,65 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,03%, до 19,672 долара за унцію.

Долар зараз помітно дешевшає по відношенню до інших основних світових валют, що за браком інших значущих чинників може допомагати золоту дорожчати. Коштовний метал, що торгується в доларі, в цьому випадку стає більш доступним для інвесторів, які володіють будь-якою іншою валютою.

Так, станом на 7:30 EET курс євро до долара зростав до 0,9889 долара з рівня минулого закриття в 0,9874 долара, курс долара до ієни знижувався до 147,57 єни з 148,28 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) падав на 0,23%, до 111,22 пункту.

На курс долара, у свою чергу, основний вплив чинять очікування підсумків засідання ФРС і коментарів і прогнозів її глави Джерома Пауелла ввечері. За даними CME Group, 88% аналітиків очікують на підвищення облікової ставки знову на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних, решта допускають підвищення на 0,5 п.п.

При цьому у грудні багато експертів припускають уповільнення темпів цього підвищення. Так, 48% аналітиків чекають на ставку ФРС на позначці 4,25-4,5%, 47% - на рівні 4,5-4,75%.
Ключові теги: золото
 

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