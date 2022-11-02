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Долар 2 листопада слабшає перед завершенням засідання ФРС США
08:20 02.11.2022 |
Вартість долара до інших основних світових валют у середу вранці знижується, інвестори очікують оголошення підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів та коментар аналітика.
Станом на 7:30 EET курс євро до долара зростає до 0,9889 долара з рівня минулого закриття в 0,9874 долара, курс долара до єни знижується до 147,57 єни з 148,28 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,23%, до 111,22 пункту.
"Гра в очікування для ФРС, як і раніше, триває, інвестори в основному й гадки не мають, поки американський регулятор не дасть ясності з приводу своїх планів", - наводить агентство Франс Прес слова аналітика Hargreaves Lansdown Сюзанни Стрітер (Susannah Streeter).
За даними CME Group, 88% аналітиків очікують на підвищення облікової ставки знову на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних, решта допускають підвищення на 0,5 п.п.
Експерти також розходяться у прогнозах на те, які дії Федрезерв вживатиме надалі. Так, за підсумками грудневого засідання 48% аналітиків чекають на ставку на позначці 4,25-4,5%, 47% - на рівні 4,5-4,75%. Учасники торгів стежитимуть за виступ голови ФРС Джерома Пауелла, щоб отримати більше підказок щодо подальшої політики регулятора на кінець поточного та наступного року.
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