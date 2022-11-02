Фондові біржі АТР 2 листопада в основному зросли за ф'ючерсами Уолл-стріт

Біржі Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в середу в основному ростуть за американськими фондовими ф'ючерсами, свідчать дані торгів.

Станом на 7.48 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшується на 0,88%, до 2995,26 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,17%, до 1965,05 пункту, гонконгський Hang Seng %, до 15 721 пунктів. Південнокорейський KOSPI знижується на 0,05% - до 2333,09 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 зростає на 0,19%, до 6990,1 пунктів, японський Nikkei 225 зменшується на 0,15%, до 27637,5 пунктів.

У середу азіатські індекси в основному зростають, переймаючи динаміку американських ф'ючерсів на основні фондові індекси, які дещо збільшуються.

Основний вплив на фінансові ринки США та в цілому світу сьогодні мають очікування підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, коли буде оголошено рішення про подальшу величину ставки рефінансування, та коментарів та прогнозів глави Федрезерва Джерома Пауелла ввечері.

"Питання для інвесторів полягає в тому, щоб зрозуміти, як довго триватиме цикл підвищення ставок", - вважає глава відділу розподілу активів у Північній та Південній Америці в UBS Global Wealth Management Джейсон Дрео (Jason Draho), чию думку наводить агентство Ассошіейтед Прес. "Пауелл захоче залишити всі варіанти на столі", - припускає також експерт.

Так, за даними CME Group, 88% аналітиків очікують на підвищення облікової ставки знову на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних, решта допускають зростання на 0,5 п.п. При цьому трейдери мають на увазі і наступне, грудневе засідання, очікуючи на продовження посилення монетарної політики. І на даний момент на ставку ФРС на рівні 4,25-4,5% річних до кінця року очікують 46% експертів, а майже 48% чекають показник на позначці 4,5-4,75%.