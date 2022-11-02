Американські індекси впали 1 листопада, оскільки дані щодо зайнятості підривають надії на зниження ставки ФРС

Американські фондові індекси закрилися зниженням другу сесію поспіль у вівторок після того, як дані, що свідчать про те, що ринок праці залишається на твердому ґрунті, затьмарили надії, що Федеральна резервна система може мати достатньо причин, щоб почати зниження масштабів підвищення процентних ставок.

Опитування показало, що кількість вакансій у США несподівано зросла у вересні, припускаючи, що попит на робочу силу залишається високим, навіть незважаючи на те, що центральний банк став на шлях агресивного підвищення процентних ставок у спробі знизити високу інфляцію.

Інвестори уважно стежать за даними ринку праці на предмет будь-яких ознак послаблення, оскільки зниження тиску на заробітну плату та послаблення попиту допоможуть знизити інфляцію, даючи ФРС можливість почати уповільнення з підвищення ставки на 50 базисних пунктів у Грудень.

Очікування, на те що центральний банк може мати достатньо підстав, щоб почати уповільнення в грудні - частково через дані, що вказують на ослаблення економіки та сезон корпоративних звітів, який був кращим, ніж очікувалося, - допомогли акціям зростати в жовтні, коли індекс Доу- Джонса досяг свого максимуму. щомісячний відсотковий приріст із 1976 року.

Пильну увагу до даних ринку праці затьмарило інший звіт, який показав, що виробнича активність у США зростала найповільнішими темпами майже за 2,5 роки у жовтні, оскільки зростання ставок знизило попит на товари, а ціновий тиск на виробників зменшився.

"Це турбує ринок, тому що ми знаємо, що ФРС хоче уповільнити ринок праці, вони хочуть уповільнити найм, щоб попит в економіці впав, що допоможе інфляції", - сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial у Трої, штат Мічиган.

«Однак з погляду зайнятості все виглядає дуже добре, і це чинить певний тиск на акції».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 79,75 пунктів, або 0,24%, до 32 653,2 пунктів, S&P 500 - на 15,88 пунктів, або 0,41%, до 3 856,1 пунктів, а Nasdaq Composite - На 97,30 пункту, або 0,89%, до 10 890,85 пункту.

ФРС опублікує свою політичну заяву о 14.00. EDT (18:00 за Грінвічем) у середу, і інвестори уважно стежитимуть за будь-якими сигналами у заяві чи коментарями голови ФРС Джерома Пауелла про те, що центральний банк розглядає можливість зниження підвищення ставок.

Енергетика, що піднялася на 0,99%, була сектором S&P із кращими показниками, чому сприяло зростання цін на нафту на неперевіреному звіті про те, що Китай розглядає можливість скасування своїх суворих правил COVID-19.

Це також сприяло зростанню акцій китайських фірм, що котируються в США, таких як JD.Com, до 3,08% і Alibaba Group Holding, які додали 3,59%.

Компанії зростання з мегакапіталізацією, такі як Amazon і Apple, які зіткнулися з труднощами відколи ФРС почала підвищувати процентні ставки, знову опинилися під тиском, впавши на 5,52% і 1,75% відповідно.

Uber Technologies подорожчала на 11,97% після того, як опублікувала оптимістичний прогноз прибутку за четвертий квартал, у результаті якого його конкуренти Lyft Inc піднялися на 3,48%, а DoorDash - на 3,61%.

Акції Pfizer зросли на 3,14% після того, як виробник ліків підвищив прогноз продажу своєї вакцини проти COVID-19 за весь рік, а акції Eli Lilly впали на 2,63% після зниження прогнозу прибутку.

Обсяг на біржах США становив 11,11 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,45 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,56 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,29 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми та вісім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 120 нових максимумів та 110 нових мінімумів.