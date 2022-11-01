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АНАЛІТИКА

Центробанки у минулому кварталі купили рекордну кількість золота – Bloomberg

 

Центральні банки у минулому кварталі купили рекордну кількість золота, диверсифікуючи валютні резерви, - майже 400 тонн золота, що більш ніж у чотири рази більше, ніж роком раніше.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Всесвітньої ради по золоту (World Gold Council).

"Цього року на ціни на дорогоцінні метали чинило тиск агресивне підвищення процентних ставок в США, оскільки Федеральна резервна система бореться зі стрімким зростанням інфляції, що спонукало інвесторів біржових фондів продавати неприбутковий актив. Але підтримка прийшла з інших регіонів, таких як роздрібні покупці в Азії та центральні банки", - пише агентство.

Центральні банки, включаючи Туреччину і Катар, були серед недавніх покупців, а також є незареєстровані покупки з боку установ - які, за словами WGC, не є рідкістю і становлять "значну" частину.

Не всі країни регулярно повідомляють про свої закупівлі золота, в тому числі такі великі, як Китай і Росія.

"Не всі офіційні установи публічно повідомляють про свої золоті запаси, або роблять це із запізненням", - йдеться в щоквартальному звіті, опублікованому у вівторок.

"Ми не можемо виключити подальші покупки, про які не повідомляється", - додали в World Gold Council.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: золото
 

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