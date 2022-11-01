Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів
12:11 01.11.2022 |
Національний банк України (НБУ) протягом жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 47,7 млн доларів і продав 2 079,6 млн доларів. Негативне сальдо становило 2 031,9 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .
Таким чином НБУ скоротив продаж валюти на міжбанку порівняно з вереснем на 26,2%, коли центробанк продав 2 752,7 млн доларів.
Всього з початку року центробанк купив на міжбанку 3 297,8 млн доларів, продав - 23 518,4 млн доларів. Негативне сальдо склало 20 220,6 млн доларів.
Ситуація на міжбанку почала змінюватися на краще після того, як 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс на 25% з 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.
Однак потім НБУ змушений був знову збільшити обсяг продажу валюти з резервів. У жовтні, за оцінками НБУ, ситуація покращилася завдяки надходженню міжнародної допомоги.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний про Перемогу над Росією: Дається нам важко, але неодмінно буде
|Світла не буде тричі за добу: оприлюднено оновлені графіки відключень електроенергії у Києві
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар подешевшав до інших основних світових валют першого дня листопада
|Фондові індекси Азії зросли за підсумками торгів 1 листопада
|НБУ за останній місяць на чверть скоротив продаж валюти із резервів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.11.22
|Ціна на золото 1 листопада залишилася стабільною на очікуваннях довкола рішення ФРС США
|Уолл-Стріт завершила сильний місяць на слабшій ноті; зосередитись на засіданні ФРС
|Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 80 мільярдів, – НБУ
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди