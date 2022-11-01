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Ціна на золото 1 листопада залишилася стабільною на очікуваннях довкола рішення ФРС США
08:23 01.11.2022 |
Вартість золота у вівторок вранці слабко змінюється, свідчать дані торгів. Ринки продовжують чекати на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Станом на 7:25 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 1,25 долара, або на 0,08%, до 1 641,95 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 1,69%, до 19,442 долара за унцію.
Чергове засідання Федрезерву відбувається 1-2 листопада. Регулятор за підсумком оголосить своє рішення щодо ключової ставки. За даними CME Group, 88% аналітиків очікують на підвищення ставки на 75 базисних пунктів, до 3,75-4% річних. Ставку з початку року було підвищено вже п'ять разів на тлі заходів ФРС щодо боротьби з високою інфляцією.
Традиційно зміна ставки відбивається на курсі долара, до якого чутливе золото. Дорогий долар робить золото менш доступним при купівлі дорогоцінного металу в іншій валюті і навпаки. На тлі циклу посилення ринки стежитимуть за темпами підвищення ставки, а також чекатимуть від регулятора сигналів про політику ФРС наступного року.
Ринки також звернули увагу на квартальну доповідь World Gold Council. Згідно з документом, світовий попит на золото у третьому кварталі виріс на 28% рік до року на тлі рекордних покупок дорогоцінного металу центробанками, при цьому інвестиційний попит скоротився на 47% у річному вираженні.
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