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АНАЛІТИКА

Долар подешевшав до інших основних світових валют першого дня листопада

13:00 01.11.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара до інших основних світових валют знижується в перший день листопада, поки інвестори перебувають в очікуванні на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 12:19 EET курс євро до долара зростає до 0,9925 долара з рівня минулого закриття в 0,9883 долара, курс долара до ієни знижується до 147,21 єни з 148,71 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,53% до 110,94 пункту.

Ринки перебувають в очікуванні на засідання ФРС США, запланованого на 1-2 листопада. За підсумками засідання регулятор має оголосити рішення про величину облікової ставки, а потім пройде виступ глави Федрезерва Джерома Пауелла.

За даними CME Group, 87% аналітиків очікують на підвищення ставки рефінансування в США, і знову на 0,75 відсоткового пункту - до 3,75-4% річних.

Посилення монетарної політики очікують і надалі. При цьому думка з приводу наступного, грудневого засідання не така однозначна. Ставку на рівні 4,25-4,5% річних очікують 51,5% експертів, а 41,8% чекають показник на рівні 4,5-4,75% річних. Цим і може пояснюватись деяке ослаблення долара зараз.
 

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