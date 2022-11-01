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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Азії зросли за підсумками торгів 1 листопада

12:55 01.11.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатського-Тихоокеанського регіону (АТР) закрили торги вівторка помітним зростанням, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 2,62% - до 2 969,2 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 2,97%, до 1 942,36 пункту; гонконгський Hang Seng Index підскочив на 5,23% - до 15 455,27 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 1,81% - до 2335,22 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,65%, до 6976,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,33%, до 27 678,92 пунктів.

Азіатські трейдери відіграють непідтверджені повідомлення у ЗМІ про можливу зміну підходу КНР до боротьби з коронавірусом. Як пише агентство Блумберг, акції регіону зросли після появи інформації про формування комітету з метою оцінки сценаріїв виходу з політики нульової толерантності до COVID.

Ринки також оцінюють внутрішні макроекономічні новини. У вівторок ЦБ Австралії вирішив підвищити ключову ставку на 25 базисних пунктів, до 2,85%, що збіглося з очікуваннями ринків. Крім того, індекс ділової активності (PMI) у виробничому секторі Китаю, за даними ділового видання Caixin, зріс у жовтні до 49,2 пункту з рівня вересня 48,1 пункту.

Загалом торги вівторка свідчать про ризикові настрої на світових ринках: ф'ючерси на основні американські фондові індекси зростають, європейські біржі також піднімаються.
 

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