Уолл-Стріт завершила сильний місяць на слабшій ноті; зосередитись на засіданні ФРС

Американські акції втратили позиції в понеділок, коли основні індекси закрили сильний місяць зростання на слабшій основі, оскільки увага інвесторів переключилася на засідання Федеральної резервної системи з питань політики цього тижня.

Очікується, що центральний банк підніме процентні ставки на 75 базисних пунктів у середу після завершення свого дводенного засідання з питань політики, але інвестори шукатимуть будь-які сигнали, які ФРС може розглядати для уповільнення підвищення процентних ставок у майбутньому.

Надії на те, що ФРС може відмовитися від своєї агресивної політики підвищення відсоткових ставок, призвели до зростання акцій останніми тижнями, при цьому S&P 500 зафіксував зростання майже на 9% за останні два тижні. Dow зафіксував найбільший місячний процентний приріст із січня 1976 року та найбільший процентний приріст у жовтні принаймні з 1900 року.

Коментарі представників ФРС після ухвалення політичного рішення, а також дані щодо ринку праці пізніше цього тижня допоможуть сформувати очікування ринку щодо майбутніх підвищень, починаючи з грудневого засідання.

«Це значною мірою наперед вирішений висновок, вже принаймні три тижні майже стовідсоткова ймовірність того, що це буде три чверті пункту, і дуже мало шансів, що це буде більше чи менше цього, але завжди є побоювання з боку всіх, хто просто чекає , коли це буде зроблено», - сказав Ренді Фредерік, керуючий директор з торгівлі та деривативів Charles Schwab в Остіні, штат Техас.

«Люди будуть перетравлювати сказане у середу про те, що станеться 14 грудня. Сподіваюся, що це буде чверть бала. Насправді це, ймовірно, буде півбала, але навіть це буде дуже позитивний знак для ринку».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 128,85 пунктів, або 0,39%, до 32 732,95 пунктів, S&P 500 - на 29,08 пунктів, або 0,75%, до 3 871,98 пунктів, а Nasdaq Composite - На 114,31 пункту, або 1,03%, до 10 988,15 пункту.

За місяць Dow підскочив на 13,95%, S&P - на 7,99%, а Nasdaq - на 3,9%.

Акції Apple Inc втратили 1,54% після того, як у звіті Reuters повідомили, що виробництво iPhone може впасти на цілих 30% наступного місяця через посилення обмежень на COVID-19 у Китаї.

Компанії зростання з мегакапіталізацією, такі як Amazon.com і компанія Alphabet, що належить Google, які зазнавали тиску в умовах зростання ставок, також знизилися на 0,94% і 1,85% відповідно.

Майже всі 11 секторів S&P 500 впали, при цьому технології та послуги зв'язку показали найгірші результати зі зниженням більш ніж на 1%. Енергетика була єдиним лідером перед коментарями президента США Джо Байдена про нафтові компанії.

Енергетичні компанії, такі як Chevron і Exxon Mobil, вправно перевершили оцінки прибутку за квартал, отримуючи вигоду від зростання цін на енергоносії, на відміну від великих технологічних фірм, які значною мірою розчарували інвесторів.

"Дивідендні акції, енергія, короткострокові акції, промислові підприємства... ось що працює", - сказав Ерік Дітон, президент і керуючий директор The Wealth Alliance у Бока-Ратон, Флорида.

Оскільки близько половини компаній з S&P 500 вже звітували про свої квартальні результати, оцінки зростання прибутку в третьому кварталі, згідно з даними Refintiv, становлять 4%, що трохи нижче ніж 4,1% минулого тижня.

Акції Global Payments Inc впали на 8,82% після того, як компанія прогнозувала виручку за рік нижче за прогнози.

Обсяг на біржах США становив 11,53 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,52 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падають, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,29 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,22 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 24 нових 52-тижневих максимуми та 8 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 137 нових максимумів та 113 нових мінімумів.