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АНАЛІТИКА

Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 80 мільярдів, – НБУ

23:18 31.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 107,05 млрд грн, $1,4 млрд та 468,4 млн євро. Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 164,99 млрд грн, $2,09 млрд та 168 млн євро.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ).

"Із квітня до серпня (включно), а також у жовтні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним. У жовтні, зокрема, воно становило 13,5 млрд грн. Водночас у березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів", - зазначається у повідомленні.

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідність за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність - 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на три місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Станом на 31 жовтня найбільший портфель відповідних цінних паперів і надалі утримують банки - первинні дилери.

Другим за обсягом залишається портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

* 14,25 млрд грн, або 15,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 24 жовтня - 14,75 млрд грн, або 15,7%);
* $232,7 млн, або 27,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 24 жовтня - $222,1 млн, або 26%);
* 148,3 млн євро, або 51,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 24 жовтня - 148,2 млн євро, або 51,9%).

Обсяг ОВДП у власності нерезидентів станом на 31 жовтня становить 1,12 млрд грн та $2 млн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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