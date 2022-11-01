Фінансові новини
- |
- 01.11.22
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 80 мільярдів, – НБУ
Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 107,05 млрд грн, $1,4 млрд та 468,4 млн євро. Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 164,99 млрд грн, $2,09 млрд та 168 млн євро.
Про це свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ).
"Із квітня до серпня (включно), а також у жовтні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним. У жовтні, зокрема, воно становило 13,5 млрд грн. Водночас у березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів", - зазначається у повідомленні.
Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідність за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність - 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на три місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.
Станом на 31 жовтня найбільший портфель відповідних цінних паперів і надалі утримують банки - первинні дилери.
Другим за обсягом залишається портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:
* 14,25 млрд грн, або 15,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 24 жовтня - 14,75 млрд грн, або 15,7%);
* $232,7 млн, або 27,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 24 жовтня - $222,1 млн, або 26%);
* 148,3 млн євро, або 51,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 24 жовтня - 148,2 млн євро, або 51,9%).
Обсяг ОВДП у власності нерезидентів станом на 31 жовтня становить 1,12 млрд грн та $2 млн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Росія обстріляла два цивільних буксири під час транспортування баржі із зерном
ТОП-НОВИНИ
|Москва заявляє, що не гарантує безпеки зернового морського коридору
|Шмигаль: росіяни атакували 18 об’єктів, більшість – енергетичні
|Масований ракетний удар: екстрені відключення світла - у Києві, Черкасах, Запоріжжі та 6 областях
|Зернова угода: попри відмову рф Україна, Туреччина й ООН домовилися про рух 14 суден - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Виплати уряду за ОВДП із початку великої війни перевищили запозичення на 80 мільярдів, – НБУ
|Кредитний портфель українських банків у вересні-2022 скоротився на 1%, а NPL зріс на 8,3% - НБУ
|Обсяг непрацюючих кредитів у вересні зріс на 30 мільярдів – НБУ
|Золото дешевшає третю сесію поспіль на тлі сильного долара, прибутковості US Treasuries
|Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому на 3%
|Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%
|Нацбанк розглядає можливість підвищення обов'язкових резервів за вкладами до запитання
Бізнес
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів