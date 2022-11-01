Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кредитний портфель українських банків у вересні-2022 скоротився на 1%, а NPL зріс на 8,3% - НБУ

 

Кредитний портфель українських банків за вересень 2022 року скоротився на 1% - до 1,186 трлн. грн., а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) скоротився на 8,3%, до 339,1 млрд. грн., повідомляється у звітності на сайті Національного банку України (НБУ). в понеділок.

Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у вересні зросла до 33,6% із 30,8% місяцем раніше.

Нацбанк зазначив, що за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі скоротився на 1,2% - до 882,914 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 3,3%, до 331,416 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1,4% - до 244,385 млрд грн (NPL у ньому зріс на 41,3% - до 67,3 млрд грн).

Водночас обсяг міжбанківських кредитів зріс на 13,6% - до 32,5 млрд грн (a NPL зріс у 11 разів - до 46 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, скоротився на 4% - до 27,1 млрд грн (NPL зріс на 1% - до 248 млн грн).

За даними Нацбанку, за підсумками вересня частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, зросла на 1,6 процентних пункти (п.п.) - до 37,54%, кредитів населенню - на 8,3 п.п. 27,58%, міжбанківських кредитів - скоротилася на 0,12 в.п., до 0,14%, а кредитів органам держвлади - на 0,04 в.п., до 0,91%.

У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанку) за вересень зріс на 1% - до 368,316 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 6,1% - до 119,14 млрд грн). Водночас кредитний портфель ПриватБанку скоротився на 0,12% - до 266,959 млрд. грн. (NPL - на 4%, до 186,988 млрд. грн.).

Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 3,5% (до 329,749 млрд. грн.), а з приватним - на 1,2% (до 220,706 млрд. грн.). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 16,8% (до 50,299 млрд. грн.), а в приватних банках - на 27,3% (до 42,519 млрд. грн.).

Таким чином, за підсумками серпня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) зросла на 1,5 п.п. (До 32,35%), а в ПриватБанку зросла на 2,8 п.п. (До 70%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 2,7 п.п. (до 15,25%), у банках із приватним - на 4,3 п.п. (До 19,26%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0000
  0,5686
 1,55
EUR
 1
 36,0000
  0,7386
 2,01

Курс обміну валют на вчора, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,14 0,36 39,8773  0,06 0,15
EUR 38,1900  0,03 0,09 39,4233  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 02:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес