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Кредитний портфель українських банків у вересні-2022 скоротився на 1%, а NPL зріс на 8,3% - НБУ
23:13 31.10.2022 |
Кредитний портфель українських банків за вересень 2022 року скоротився на 1% - до 1,186 трлн. грн., а обсяг непрацюючих кредитів (NPL) скоротився на 8,3%, до 339,1 млрд. грн., повідомляється у звітності на сайті Національного банку України (НБУ). в понеділок.
Відповідно до неї, частка непрацюючих кредитів у банківській системі країни у вересні зросла до 33,6% із 30,8% місяцем раніше.
Нацбанк зазначив, що за місяць портфель кредитів у корпоративному секторі скоротився на 1,2% - до 882,914 млрд грн (тоді як обсяг NPL у ньому зріс на 3,3%, до 331,416 млрд грн), а портфель кредитів, виданих фізособам, скоротився на 1,4% - до 244,385 млрд грн (NPL у ньому зріс на 41,3% - до 67,3 млрд грн).
Водночас обсяг міжбанківських кредитів зріс на 13,6% - до 32,5 млрд грн (a NPL зріс у 11 разів - до 46 млн грн). Обсяг позик, виданих органам державної влади та місцевого самоврядування, скоротився на 4% - до 27,1 млрд грн (NPL зріс на 1% - до 248 млн грн).
За даними Нацбанку, за підсумками вересня частка NPL у портфелі кредитів, наданих корпоративному сектору, зросла на 1,6 процентних пункти (п.п.) - до 37,54%, кредитів населенню - на 8,3 п.п. 27,58%, міжбанківських кредитів - скоротилася на 0,12 в.п., до 0,14%, а кредитів органам держвлади - на 0,04 в.п., до 0,91%.
У звіті регулятора зазначається, що кредитний портфель державних банків (без ПриватБанку) за вересень зріс на 1% - до 368,316 млрд грн (обсяг NPL у ньому зріс на 6,1% - до 119,14 млрд грн). Водночас кредитний портфель ПриватБанку скоротився на 0,12% - до 266,959 млрд. грн. (NPL - на 4%, до 186,988 млрд. грн.).
Крім цього, кредитний портфель банків з іноземним капіталом за місяць скоротився на 3,5% (до 329,749 млрд. грн.), а з приватним - на 1,2% (до 220,706 млрд. грн.). При цьому обсяг NPL в іноземних банках зріс на 16,8% (до 50,299 млрд. грн.), а в приватних банках - на 27,3% (до 42,519 млрд. грн.).
Таким чином, за підсумками серпня частка NPL у кредитних портфелях державних банків (без ПриватБанку) зросла на 1,5 п.п. (До 32,35%), а в ПриватБанку зросла на 2,8 п.п. (До 70%). Крім того, частка NPL у кредитних портфелях банків з іноземним капіталом зросла на 2,7 п.п. (до 15,25%), у банках із приватним - на 4,3 п.п. (До 19,26%).
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