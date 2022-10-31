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АНАЛІТИКА

Золото дешевшає третю сесію поспіль на тлі сильного долара, прибутковості US Treasuries

16:13 31.10.2022 |

Фінанси

 

Золото та інші дорогоцінні метали дешевшають у понеділок на тлі зміцнення курсу долара та зростання прибутковості держоблігацій США.

Котирування грудневих контрактів на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до 16:18 у понеділок опускаються на 0,35% - до $1639 за тройську унцію.

Срібло з постачанням у грудні втратило в ціні 0,79% і коштує $18,99 за унцію.

Ціни на паладій знизилися на 2,9%, до $1842 за унцію, платина подешевшала на 2%, до $930 за унцію.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає приблизно на 0,6%, а прибутковість 10-річних держбондів США в ході торгів збільшилася на 9, 6 базисного пункту та досягла 4,046%.

Учасники ринку чекають на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС), яке пройде 1-2 листопада. На думку більшості аналітиків, Федрезерв знову підвищить ключову процентну ставку на 75 базисних пунктів до 3,75-4% річних. Після цього, як очікується, американський ЦБ може сповільнити темпи зростання ставки.

"Обсяг торгів золотом і сріблом може бути нижчим від звичайного до середини тижня, оскільки трейдери чекають на засідання Федрезерва, - написав старший аналітик Kitco Джим Уайкофф. - Більшість очікує чергового підвищення ставки на 75 б.п. При цьому трейдери та інвестори також чекають, як саме Федеральний комітет з операцій на відкритих ринках (FOMC) та голова ФРС Джером Пауелл прокоментують майбутні плани щодо грошово-кредитної політики".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

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