Єврооблігації України за тиждень подешевшали в середньому на 3%

Ціни українських єврооблігацій, що стабілізувалися позаминулого тижня після 20%-го падіння, що тривало місяць, минулого тижня відновили повільне зниження, втративши в середньому 3% і опустившись до рівня близько історичного мінімуму.

За даними Bloomberg, на короткому кінці втрати були меншими, ніж у середині і на довгому кінці, зокрема доларові єврооблігації-2025 подешевшали лише на 0,9% - до 21,9% номіналу, що відповідає прибутковості близько 75,8% річних.

Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п'ятниці в діапазоні 17,9-19,3%, що в середньому на 0,6 процентних пункти (п. п.) нижче, ніж тижнем раніше, а їх поточні ставки становлять від 63,5% до 42,7% річних.

Ціна найдовших доларових паперів із погашенням у 2031 та 2034-2035 роках впала найсильніше - у середньому на 4,6%, або на 0,8 п. п. - до 16,7-16,5% номіналу, що відповідає прибутковості 38-35,4% річних.

Щодо єврооблігацій у євро, то папери з погашенням у 2028 році за тиждень подешевшали на 2,8% - до 17,5% від номіналу, а у 2032 році - на 4,7%, до 15,8% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення 50,6% у першому випадку та 34,2% річних - у другому.

Водночас котирування ВВП-варантів за підсумками минулого тижня залишилися на колишньому рівні - 26,2% умовної вартості.