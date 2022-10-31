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АНАЛІТИКА

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одноголосно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

15:04 31.10.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Збереження Національним банком України (НБУ) облікової ставки на рівні 25% на засіданні комітету з монетарної політики (КМП) підтримали 10 із 10 членів Комітету, йдеться у повідомленні НБУ на його сайті у понеділок.

"Враховуючи баланс ризиків, члени КМП втретє поспіль одностайно висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%. Учасники дискусії зазначили, що таке рішення враховує як близькість фактичної інфляції до прогнозованих показників та ринкові очікування за ставкою, так і все ще зміщений нагору баланс інфляційних ризиків", - зазначається у релізі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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