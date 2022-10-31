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Нацбанк розглядає можливість підвищення обов'язкових резервів за вкладами до запитання
14:53 31.10.2022 |
Комітет із монетарної політики (КМП) Національного банку заявив про можливість підвищення обов'язкових резервів (ОР) за вкладами до запитання після завершення консультацій із Міністерством фінансів та Міжнародним валютним фондом.
"Вони (члени КМП) погодилися, що підвищення норми ОР дозволяє досить точно і заздалегідь оцінити обсяг додатково пов'язаної ліквідності та матиме відносно швидкий ефект. Застосування цього заходу посилить конкуренцію банків за вкладників, відповідно, прискорить монетарну трансмісію, послабить тиск на валютному ринку та покращить термінову структуру фондування банків", - наголошується у повідомленні на сайті НБУ у понеділок за підсумками дискусії членів КМП 19 жовтня.
Нацбанк додав, що дедалі більше центробанків країн із ринками, що розвиваються, активізували застосування цього традиційного монетарного інструменту для оптимізації профіциту ліквідності, сформованого, зокрема, операціями з кількісного пом'якшення в минулі роки. Зокрема, з початку 2022 року норми обов'язкових резервів підвищили центробанки Польщі, Угорщини, Молдови, Єгипту, Гани, Індонезії.
"Однак одразу кілька членів КМП зазначили, що такий інструмент не є ринковим за своєю природою, тому важливо визначитися з конкретними параметрами його дизайну", - водночас зазначив регулятор.
Він зауважив, що за допомогою підвищення норми ОР можна стерилізувати суттєвий обсяг надлишкової ліквідності та створити стимули для банків конкурувати насамперед за довгострокові депозити (за якими трансмісія нижча).
"Зважаючи на це, члени КМП зійшлися на думці, що підвищення ОР у будь-якому випадку має поширюватися, перш за все, на кошти на вимогу (як у національній, так і іноземній валюті), тоді як для залучених термінових депозитів слід залишити поточний рівень резервування", - йдеться у повідомленні НБУ.
Згідно з ним, в результаті проведеного аналізу Нацбанк зміг визначити оптимальний крок підвищення ОР, який може мати обмежений вплив на ліквідність і не створювати ризиків стійкості фінансової системи, проте поки що не розголошує його.
Регулятор додав, що суттєвий вплив на ліквідність банківської системи та монетарну трансмісію також матимуть обсяги та джерела фінансування бюджетного дефіциту наступного року, які є предметом переговорів із міжнародними партнерами.
"Члени КМП погодилися, що для визначення оптимального дизайну застосування ОР слід дочекатися результатів консультацій Національного банку та Міністерства фінансів України з Міжнародним валютним фондом", - підсумував регулятор.
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