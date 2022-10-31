Вартість євро до долара 31 жовтня слабко змінюється в очікуванні статистики щодо єврозони

Вартість євро до долара слабко змінюється у понеділок вранці, свідчать дані торгів. Інвестори очікують на публікацію даних щодо ВВП та інфляції в єврозоні.

Станом на 6:50 EET курс євро до долара знижувався до 0,9959 долара з рівня минулого закриття в 0,9963 долара, курс долара до ієни зростав до 147,96 єни з 147,45 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,07%, до 110,83 пункту.

Пізніше під час торгів інвестори очікують на публікацію важливої ​​макроекономічної статистики щодо єврозони. Так, стане відома перша оцінка щодо ВВП регіону у третьому кварталі. Аналітики вважають, що за липень-вересень річне зростання економіки єврозони сповільнилося до 2,1% із 4,1% у другому кварталі.

Трейдери також закладають і прискорення річної інфляції у єврозоні у жовтні. Експерти прогнозують, що попередня оцінка покаже річну інфляцію 10,2% після рекордних 9,9% за підсумками вересня.

Важливою подією тижня є засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США та Банку Англії. Федрезерв оголосить своє рішення щодо ставки у середу, а Банк Англії - у четвер. За даними CME Group, ФРС може підвищити ставку на 75 базисних пунктів до 3,75-4% річних. Прогноз щодо ставки британського центробанку також передбачає підвищення ставки на 75 базисних пунктів - до 3%.