Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість євро до долара 31 жовтня слабко змінюється в очікуванні статистики щодо єврозони

08:50 31.10.2022 |

Фінанси

 

Вартість євро до долара слабко змінюється у понеділок вранці, свідчать дані торгів. Інвестори очікують на публікацію даних щодо ВВП та інфляції в єврозоні.

Станом на 6:50 EET курс євро до долара знижувався до 0,9959 долара з рівня минулого закриття в 0,9963 долара, курс долара до ієни зростав до 147,96 єни з 147,45 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) піднімався на 0,07%, до 110,83 пункту.

Пізніше під час торгів інвестори очікують на публікацію важливої ​​макроекономічної статистики щодо єврозони. Так, стане відома перша оцінка щодо ВВП регіону у третьому кварталі. Аналітики вважають, що за липень-вересень річне зростання економіки єврозони сповільнилося до 2,1% із 4,1% у другому кварталі.

Трейдери також закладають і прискорення річної інфляції у єврозоні у жовтні. Експерти прогнозують, що попередня оцінка покаже річну інфляцію 10,2% після рекордних 9,9% за підсумками вересня.

Важливою подією тижня є засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США та Банку Англії. Федрезерв оголосить своє рішення щодо ставки у середу, а Банк Англії - у четвер. За даними CME Group, ФРС може підвищити ставку на 75 базисних пунктів до 3,75-4% річних. Прогноз щодо ставки британського центробанку також передбачає підвищення ставки на 75 базисних пунктів - до 3%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0000
  0,5686
 1,55
EUR
 1
 36,0000
  0,7386
 2,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,14 0,36 39,8773  0,06 0,15
EUR 38,1900  0,03 0,09 39,4233  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 02:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес