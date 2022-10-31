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Фондові індекси АТР 31 жовтня в основному зростають
08:45 31.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно зростають слідом за фондовими ринками США, свідчать дані торгів.
Станом на 6.55 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,03%, до 2914,95 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - зростає на 1%, до 1897,92 пункту, гонконгський Hang Seng Ind , До 15002 пунктів. Південнокорейський KOSPI підскакує на 0,99%, до 2290,87 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,02%, до 6855,2 пунктів, японський Nikkei 225 - на 1,53%, до 27520,5 пунктів.
У понеділок азіатські індекси в основному зростають, переймаючи динаміку ф'ючерсів Волл-стріт, які закрили торги п'ятниці збільшенням у діапазоні 2,4-2,9%.
Так, зростанню американських індексів сприяв вихід статистики споживчих настроїв у США, з якої стало відомо, що, за остаточною оцінкою, показник у жовтні зріс до 59,9 пунктів з вересневих 58,6 пунктів. Попередня оцінка показувала раніше 59,8 пунктів.
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