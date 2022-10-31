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АНАЛІТИКА

Американські індекси 28 жовтня закрилися різким зростанням напередодні тижня ФРС

06:22 31.10.2022 |

Фінанси

 


Стійке широкомасштабне ралі призвело до різкого зростання Уолл-стріт, оскільки обнадійливі економічні дані та оптимістичніші прогнози щодо доходів підігріли схильність інвесторів до ризику напередодні довгоочікуваного дводенного засідання Федеральної резервної системи, яке відбудеться поточного тижня.

Усі основні індекси США завершили сесію зростанням приблизно на 2,5% або більше, при цьому S&P та Nasdaq зафіксували свій другий щотижневий приріст поспіль. Блакитні фішки Dow показали четверте поспіль зростання з п'ятниці на п'ятницю та найбільший тижневий процентний приріст із травня.

"Це був один з найкращих місяців (поки що) в історії Dow, що говорить про те, що ведмежий ринок, ймовірно, закінчився", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омаху. «Великі щомісячні рухи історично відбуваються наприкінці ведмежого ринку».

«Другу п'ятницю поспіль ми спостерігаємо агресивні покупки, які свідчать про те, що інвестори почуваються комфортніше, утримуючи акції у вихідні», - додав Детрік.

Зростання акцій Apple Inc на 7,6% допомогло пом'якшити падіння акцій Amazon.com на 6,8% після публікації результатів двох лідерів ринку.

Впевнені показники прибутку від Chevron, Exxon Mobil та інших компаній, що не входять до технологічної та суміжної з ними групи мегакапіталізації, покращили оцінки сукупного прибутку за квартал.

За даними Refinitiv, тепер аналітики прогнозують зростання прибутку S&P 500 у третьому кварталі на 4,1% порівняно з 2,5% у четвер.

"Ми бачили кілька гучних промахів зі значними іменами з великою капіталізацією", - сказав Детрік. «Але на перший погляд багато малих і середніх компаній були дуже вражаючими у своїх результатах прибутку».

Що стосується економіки, то міністерства торгівлі та праці опублікували дані, які показали, відповідно, високі споживчі витрати та уповільнення зростання заробітної плати.

Фінансові ринки нині оцінили ймовірність п'ятого поспіль підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів після завершення засідання ФРС 1-2 листопада з ймовірністю 84,5% та ймовірність 51,4%, що центральний банк знизить її до 50 базисних пунктів у грудні. згідно інструменту CME FedWatch.

«Двері прочинені через можливість того, що ми можемо побачити більш голубину політику ФРС на грудневому засіданні з політики, тоді як місяць тому ці двері були зачинені та замуровані», - додав Детрік.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 828,52 пунктів, або 2,59%, до 32 861,8 пунктів, S&P 500 додав 93,76 пунктів, або 2,46%, до 3901,06 пунктів, а Nasdaq Composite додав 3 ,78 пунктів, або 2,87%, до 11 102,45 пунктів.

З 11 основних секторів S&P 500 усі, окрім споживчих дискреційних акцій, обтяжених акціями Amazon, завершили сесію зеленим кольором. Акції технологічних компаній набули найбільшого відсоткового приросту.

Сезон звітності за третій квартал пройшов половину шляху: 263 компанії із S&P 500 представили звіти. За даними Refinitiv, 73% із них перевершили консенсус-прогнози.

Акції Intel Corp підскочили на 10,7% після зниження прогнозу видатків, тоді як T-Mobile US Inc збільшила прогноз за кількістю абонентів на 7,4%.

Twitter Inc була виключена з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі, що закрило книгу про покупку компанії головою Tesla Inc Ілоном Маском за 44 мільярди доларів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,87 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,12 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 32 нових 52-тижневих максимуму та вісім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 117 нових максимумів та 115 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США склав 11,26 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,53 млрд за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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