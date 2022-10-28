ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 28.10.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 28 жовтня 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|28.09.22
|1288770.67
|619569.95
|500386.77
|67731.45
|1017.04
|31762.80
|68302.66
|29.09.22
|1288966.85
|619569.95
|500527.23
|68034.56
|1017.04
|31737.73
|68080.34
|30.09.22
|1289570.28
|619569.95
|500889.99
|68297.98
|1017.04
|31689.43
|68105.90
|03.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.58
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|04.10.22
|1289677.64
|619569.95
|500673.74
|68395.96
|1017.04
|31824.40
|68196.54
|05.10.22
|1290015.78
|619569.95
|500937.29
|68333.84
|1017.04
|31929.10
|68228.56
|06.10.22
|1290095.75
|619569.95
|500961.14
|68343.24
|1017.04
|31975.82
|68228.57
|07.10.22
|1289993.82
|619569.95
|500806.68
|68270.22
|1017.04
|32101.68
|68228.24
|10.10.22
|1289788.50
|619569.95
|500416.88
|68338.81
|1017.04
|32245.36
|68200.46
|11.10.22
|1289540.25
|619569.95
|500196.22
|68258.69
|1017.04
|32297.90
|68200.45
|12.10.22
|1289604.68
|619569.95
|500174.23
|68311.34
|1017.04
|32331.66
|68200.45
|13.10.22
|1274590.70
|619569.95
|492249.78
|67878.67
|1017.04
|31991.89
|61883.37
|14.10.22
|1273037.47
|619569.95
|490643.18
|67902.57
|1017.04
|32067.38
|61837.36
|17.10.22
|1272966.37
|619569.95
|490354.36
|67833.62
|1017.04
|32292.24
|61899.16
|18.10.22
|1288029.40
|634569.95
|490220.02
|67919.43
|1017.04
|32402.83
|61900.14
|19.10.22
|1288268.26
|634569.95
|490318.60
|67942.49
|1017.04
|32530.63
|61889.56
|20.10.22
|1294306.99
|634569.95
|496083.43
|68167.51
|1017.04
|32635.51
|61833.55
|21.10.22
|1290843.29
|634569.95
|497969.06
|65494.40
|1017.04
|30508.43
|61284.42
|24.10.22
|1290660.79
|634569.95
|497825.03
|65482.18
|1017.04
|30632.23
|61134.36
|25.10.22
|1290895.61
|634569.95
|497906.00
|65706.19
|1017.04
|30771.49
|60924.95
|26.10.22
|1290985.51
|634569.95
|497830.40
|65735.25
|1017.04
|30907.92
|60924.95
|27.10.22
|1292433.46
|634569.95
|498778.38
|66239.05
|1017.04
|30990.42
|60838.62
|28.10.22
|1293033.68
|634569.95
|498651.14
|66441.12
|1017.04
|31514.64
|60839.80
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