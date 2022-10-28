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Євро слабо 28 жовтня повільно дорожчає до долара
09:39 28.10.2022 |
Курс євро трохи піднімається до долара в п'ятницю вранці після падіння четверга, випливає з цих торгів.
Станом 9.26 EET курс євро до долара зростав до 0,9968 долара з рівня минулого закриття 0,9962 долара, курс долара до єни - до 146,48 єни зі 146,27 єни на закриття минулої торгової сесії. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижувався на символічні 0,05% до 110,54 пункту.
У четвер євро подешевшало до долара на 1,1%, зниження посилилося після публікації підсумків засідання Європейського центробанку. Регулятор очікувано вдруге поспіль підвищив ставку на 75 базових пунктів - до 2% із 1,25%.
Курс ієни тим часом відреагував на рішення Банку Японії зберегти облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%. До публікації рішення центробанку ієна дорожчала до долара до 146,64 єни, потім перейшла до невеликого зниження, а зараз знову повернулася до зростання.
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