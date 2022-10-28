Ціни на золото 28 жовтня трохи знизилися до 1663,85 долара за унцію в очікуванні дій ФРС

Ціна на золото в п'ятницю вранці не демонструє яскраво вираженої динаміки, інвестори продовжують перебувати в очікуванні наступних дій від Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з цих торгів.

Станом на 8:57 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex символічно знижується на 1,75 долара, або на 0,11%, до 1 663,85 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,13% до 19,470 долара за унцію.

У п'ятницю вранці вартість золота загалом стабільна, ринки продовжують перебувати в очікуванні наступних дій від Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 84,8% експертів прогнозують, що у листопаді ФРС знову підвищить облікову ставку на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних.

При цьому в очікуванні дій від Федрезерва також стабільний індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США), що впливає на вартість золота. Так, індекс символічно знижується на 0,08% до 110,52 пункту.