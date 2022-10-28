Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські біржі знижуються 28 жовтня наприкінці волатильного тижня

08:34 28.10.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) демонструють зниження у п'ятницю, свідчать дані торгів.

Станом на 8:10 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 1,21%, до 2946,23 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1911,02 пункту; гонконгський Hang Seng Index - на 2,61%, до 15026 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшувався на 0,57%, до 2275,77 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,9%, до 6783,7 пунктів, японський Nikkei 225 - 0,74%, до 27143 пунктів.

Цей тиждень відзначився значною волатильністю на ринках Азії. На початку тижня інвестори відігравали політичні новини з Китаю, на тлі яких фондові індекси країни значно знизилися. Зокрема, Hang Seng у понеділок обрушився одразу на 6%.

Інвестори також продовжують стежити за сезоном звітності. Цього тижня про свої результати відзвітували найбільші високотехнологічні компанії. Так, наприклад, у четвер після закриття основних торгів вийшов звіт Amazon, після якого акції компанії на постторгах обвалилися на 13%.

Раніше в п'ятницю відбулося засідання Банку Японії, за підсумками якого регулятор зберіг свою облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%. Центробанк також знизив прогноз зростання ВВП країни в поточному фінансовому році (з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року) до 2% з 2,4%, що очікувалися в липні, при цьому підвищивши очікування щодо інфляції - до 2,9% з 2, 3%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес