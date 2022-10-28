Азіатські біржі знижуються 28 жовтня наприкінці волатильного тижня

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) демонструють зниження у п'ятницю, свідчать дані торгів.

Станом на 8:10 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 1,21%, до 2946,23 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1911,02 пункту; гонконгський Hang Seng Index - на 2,61%, до 15026 пунктів. Південнокорейський KOSPI зменшувався на 0,57%, до 2275,77 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,9%, до 6783,7 пунктів, японський Nikkei 225 - 0,74%, до 27143 пунктів.

Цей тиждень відзначився значною волатильністю на ринках Азії. На початку тижня інвестори відігравали політичні новини з Китаю, на тлі яких фондові індекси країни значно знизилися. Зокрема, Hang Seng у понеділок обрушився одразу на 6%.

Інвестори також продовжують стежити за сезоном звітності. Цього тижня про свої результати відзвітували найбільші високотехнологічні компанії. Так, наприклад, у четвер після закриття основних торгів вийшов звіт Amazon, після якого акції компанії на постторгах обвалилися на 13%.

Раніше в п'ятницю відбулося засідання Банку Японії, за підсумками якого регулятор зберіг свою облікову ставку на негативному рівні мінус 0,1%. Центробанк також знизив прогноз зростання ВВП країни в поточному фінансовому році (з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року) до 2% з 2,4%, що очікувалися в липні, при цьому підвищивши очікування щодо інфляції - до 2,9% з 2, 3%.