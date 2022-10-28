S&P 500, Nasdaq впали 27 жовтня, в той час як Dow какрився зростанням на змішаній картині доходів

S&P 500 і Nasdaq показали збитки у четвер, оскільки інвестори зіткнулися з сильними економічними даними та різнорідними корпоративними доходами.

Індекс Доу-Джонса виріс, підтримуваний промисловими підприємствами, тоді як слабкість технологічних компаній і пов'язаних з ними мегакапіталів негативно вплинула на S&P 500 і Nasdaq після похмурих квартальних результатів і похмурих прогнозів.

"Це багато в чому роздвоєний ринок, історія двох міст", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

"Існує великий тиск на імена, пов'язані з технологіями та технологіями, а також на імена з вищими темпами зростання", - додав Гриски. «З іншого боку, ви бачите велику силу в інших секторах, зокрема у споживчих товарах, енергетиці, фінансах, промисловості та комунальних послугах».

Після дзвінка Amazon впала на 12%, втративши більше 100 мільярдів доларів своєї ринкової вартості після того, як важковаговик у сфері роздрібної торгівлі та технологій прогнозував уповільнення зростання продажів у святковий сезон, розчарувавши Уолл-стріт і попередивши, що інфляції, що побоюються, споживачі та підприємства мають менше грошей на витрати.

В результаті ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,5%, а ф'ючерси на Nasdaq - на 0,6%, що свідчить про те, що трейдери очікують, що Уолл-стріт відкриється зниженням у п'ятницю.

Під час торгової сесії в четвер Meta Platforms впала на 24,6% після того, як материнська компанія Facebook була тенденцією, заданою Microsoft Corp і Alphabet Inc, надавши похмурі прогнози.

Але виробник важкої техніки Caterpillar Inc повідомив про квартальний прибуток краще, ніж очікувалося, внаслідок чого його акції підскочили на 7,7% і забезпечили найбільшу силу для зростання Dow.

Показник ВВП за третій квартал, який показує, що економіка США повернулася до зростання в період з липня по вересень, поряд із стійкою квартальною базовою інфляцією, допомогли знизити доходи.

Інвестори продовжують вивчати економічний обрій у пошуках доказів того, що шквал агресивних підвищень процентних ставок з боку Федеральної резервної системи, що розпочався у березні, починає приносити бажаний ефект, охолоджуючи економіку.

У той час як підвищення ставки на 75 базисних пунктів після завершення засідання з політики 1-2 листопада майже гарантовано, ймовірність меншого підвищення на 50 базисних пунктів у грудні становила 55%, згідно з інструментом CME FedWatch.

«Головною темою насправді є ФРС. ФРС збирається контролювати напрямок цього ринку найближчими місяцями», - додав Гриски.

На закриття четверга промисловий індекс Dow Jones виріс на 194,17 пунктів, або 0,61%, до 32 033,28, S&P 500 втратив 23,3 пунктів, або 0,61%, до 3807,3, а Nasdaq Composite впав на 178,32 пунктів, або 1,63%, до 10 792,68.

Серед 11 основних секторів S&P 500 промислові підприємства продемонстрували найбільший відсотковий приріст, а послуги зв'язку найбільше впали.

Сезон звітності за третій квартал йде повним ходом: 227 компаній із S&P 500 представили звіти. З них 74% перевершили консенсус-прогнози.

Аналітики прогнозують зростання сукупного прибутку S&P на 2,5% порівняно з 4,5% на початку жовтня.

"Загалом ми бачимо, що прибуток відповідає очікуванням або трохи перевищує їх", - сказав Гриски. «Але ці очікування було знижено протягом кварталу».

Акції McDonald's Corp зросли на 3,3% після того, як мережа ресторанів швидкого харчування перевершила квартальні оцінки продажу того ж магазину.

Акції Southwest Airlines Co зросли на 2,7% після того, як квартальний прибуток перевізника перевищив консенсус-прогноз.

Також після дзвінка акції Intel зросли на 5% після того, як виробник мікросхем скоротив річний прогноз прибутку та виручки та заявив, що планує скоротити витрати на 3 мільярди доларів у 2023 році.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,18 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,10 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 23 нових 52-тижневих максимуму та 12 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 93 нових максимуми та 119 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,36 млрд акцій у порівнянні із середнім показником в 11,59 млрд за останні 20 торгових днів.