Фінансові новини
- |
- 27.10.22
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄЦБ знову підвищив ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів
15:57 27.10.2022 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками жовтневого засідання у четвер знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів (б.п.).
Базову процентну ставка за кредитами було підвищено до 2%, ставку за депозитами - до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 2,25%.
У повідомленні ЄЦБ йдеться про те, що регулятор продовжить підвищувати ставки.
"Рада управляючих прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підйому ставок, що забезпечить оперативне повернення інфляції до 2% цільового показника", - йдеться в повідомленні регулятора.
ЄЦБ має намір регулярно переглядати грошово-кредитну політику з урахуванням оновлюваної інформації та змін інфляційного прогнозу.
"Інфляція залишається на занадто високому рівні і перебуватиме вище за цільовий показник протягом тривалого терміну", - зазначає ЄЦБ.
Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшились на 9,9% у річному вираженні, показали остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу, опубліковані раніше у жовтні.
Регулятор вирішив також змінити умови програми цільового довгострокового кредитування (TLTRO III). У повідомленні ЄЦБ йдеться, що в період гострої фази пандемії коронавірусу цей інструмент "відігравав ключову роль у стримуванні низьких ризиків для цінової стабільності", проте сьогодні він має бути відкалібрований. Деталі рішення будуть наведені в окремому пресрелізі, який буде опубліковано о 16.45 кв.
Регулятор продовжить реінвестувати в повному обсязі надходження від цінних паперів, що погашаються, придбаних у рамках програми Asset Purchase Programme (APP), протягом тривалого часу після початку підвищення ставок, і в будь-якому випадку стільки, скільки потрібно для підтримки сприятливих умов дляі ліквідності.
ЄЦБ також планує продовжувати реінвестувати надходження від погашення паперів, придбаних у рамках програми Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) як мінімум до кінця 2024 року. Викуп паперів у рамках PEPP було завершено у березні.
"Рада управляючих готова коригувати всі наявні інструменти, щоб забезпечити стабілізацію інфляції в єврозоні на 2%-му рівні в середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні ЄЦБ.
Євро дешевшає у парі з доларом США після публікації підсумків засідання ЄЦБ та перед початком пресконференції керівника Центробанку Крістін Лагард. Пара євро/долар за даними на 15:39 МСК торгується на рівні $1,0014 проти $1,0086 на закриття попередньої сесії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Євро дешевшає до долара США 27 жовтня, незважаючи на рішення ЄЦБ підняти ключові ставки на 75 б.п.
|ЄЦБ знову підвищив ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів
|За 9 місяців ФГВФО виплатив вкладникам банків-банкрутів гарантоване відшкодування на 4 565,6 млн гривень
|Банки очікують зростання обсягів та здорожчання фондування
|Азіатські біржі 27 жовтня закрилися без єдиної динаміки
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
Бізнес
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти