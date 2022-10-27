ЄЦБ знову підвищив ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками жовтневого засідання у четвер знову підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів (б.п.).

Базову процентну ставка за кредитами було підвищено до 2%, ставку за депозитами - до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 2,25%.

У повідомленні ЄЦБ йдеться про те, що регулятор продовжить підвищувати ставки.

"Рада управляючих прийняла сьогоднішнє рішення та очікує подальшого підйому ставок, що забезпечить оперативне повернення інфляції до 2% цільового показника", - йдеться в повідомленні регулятора.

ЄЦБ має намір регулярно переглядати грошово-кредитну політику з урахуванням оновлюваної інформації та змін інфляційного прогнозу.

"Інфляція залишається на занадто високому рівні і перебуватиме вище за цільовий показник протягом тривалого терміну", - зазначає ЄЦБ.

Споживчі ціни в єврозоні у вересні збільшились на 9,9% у річному вираженні, показали остаточні дані Статистичного управління Європейського союзу, опубліковані раніше у жовтні.

Регулятор вирішив також змінити умови програми цільового довгострокового кредитування (TLTRO III). У повідомленні ЄЦБ йдеться, що в період гострої фази пандемії коронавірусу цей інструмент "відігравав ключову роль у стримуванні низьких ризиків для цінової стабільності", проте сьогодні він має бути відкалібрований. Деталі рішення будуть наведені в окремому пресрелізі, який буде опубліковано о 16.45 кв.

Регулятор продовжить реінвестувати в повному обсязі надходження від цінних паперів, що погашаються, придбаних у рамках програми Asset Purchase Programme (APP), протягом тривалого часу після початку підвищення ставок, і в будь-якому випадку стільки, скільки потрібно для підтримки сприятливих умов дляі ліквідності.

ЄЦБ також планує продовжувати реінвестувати надходження від погашення паперів, придбаних у рамках програми Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) як мінімум до кінця 2024 року. Викуп паперів у рамках PEPP було завершено у березні.

"Рада управляючих готова коригувати всі наявні інструменти, щоб забезпечити стабілізацію інфляції в єврозоні на 2%-му рівні в середньостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні ЄЦБ.

Євро дешевшає у парі з доларом США після публікації підсумків засідання ЄЦБ та перед початком пресконференції керівника Центробанку Крістін Лагард. Пара євро/долар за даними на 15:39 МСК торгується на рівні $1,0014 проти $1,0086 на закриття попередньої сесії.