Вартість золота закріпилася на позначці 1672 долари за унцію

Ціна на золото в четвер вранці в цілому стабільна, інвестори прибувають в очікуванні дій від Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з торгів.

Станом на 8:46 ЕЕТ ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростає на 3,25 долара, або на 0,2%, до 1 672,35 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,59%, до 19,600 доларів за унцію.

У четвер вранці вартість золота загалом не змінюється, залишаючись на рівні двотижневого піку, досягнутого на день раніше.

Трейдери продовжують прибувати в очікуванні наступних дій від Федеральної резервної системи США. За даними CME Group, 90,7% експертів прогнозують, що у листопаді ФРС знову підвищить облікову ставку на 0,75 процентного пункту, до 3,75-4% річних. Ці прогнози не змінюються, не даючи приводу для якихось додаткових рухів на ринку дорогоцінного металу, який чутливий до монетарної політики в США.

При цьому також загалом стабільна і прибутковість десятирічних держоблігацій (US Treasuries), які також впливають на вартість золота. Наразі ця доходність незначно знижується - до 4,011% з рівня минулого закриття у 4,015%.