Долар 27 жовтня дешевшає до ієни в очікуванні на рішення Федрезерва

Курс долара знижується до ієни в четвер вранці, інвестори очікують на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає з даних торгів.

Станом 8.36 EET курс долара до ієни опускається до 145,27 єни зі 146,35 єни на закритті минулої торгової сесії.

Курс євро до долара водночас зменшується до 1,0075 долара з рівня минулого закриття 1,0077 долара. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) знижується на 0,06%, до 109,6 пункту.

Долар дешевшає до ієни третій день поспіль, після того, як показник вперше за 32 роки перевищив позначку 150 ієн за долар. Це можна розцінити як корекцію, але на будь-яку валютну пару з доларом зараз впливає наближення чергового засідання ФРС. За його підсумками, як очікують аналітики, регулятор знову підвищить облікову ставку на 0,75 відсоткового пункту - до 3,75-4%.

"Курс долара до ієни в 151,95 єни, можливо, це пікове значення для останніх рухів валюти. Головний драйвер - це те, що відбуватиметься з американською монетарною політикою", - наводить агентство Bloomberg слова виконавчого директора валютного відділу Credit Agricole у Токіо Юдзі. Сайто (Yuji Saito).

Тим часом ще раніше, вже у п'ятницю, відбудеться засідання японського центробанку. Але там аналітики не чекають змін в ультрам'якій кредитно-грошовій політиці.