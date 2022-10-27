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Фондові біржі АТР 27 жовтня торгуються різноспрямовано
08:22 27.10.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у четвер не демонструють єдиної динаміки, оскільки якихось значущих азіатських факторів не простежується і трейдери чекають на засідання Європейського центробанку (ЄЦБ) та даних про ВВП США, свідчать дані торгів.
Станом на 7:50 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,07%, до 2997,42 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1957,78 пункту; гонконгський Hang Seng Index зростає на 1,87%, до 15 604 пунктів. Південнокорейський KOSPI збільшується на 1,47%, до 2282,58 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,55%, до 6848,4 пунктів. Японський Nikkei 225 опускається на 0,19% до 27379,5 пункту.
Пізніше у четвер будуть опубліковані підсумки засідання ЄЦБ. Аналітики вважають, що регулятор підвищить облікову ставку на 0,75 процентного пункту - до 2% із 1,25%. Деякі інвестори вважають, що жорсткість монетарної політики негативно впливає на економіку.
Також у четвер мінторг США оприлюднить першу оцінку динаміки ВВП країни за минулий квартал. За прогнозом, американська економіка за цей період зросла на 2,4% після зниження на 0,6% за підсумками другого кварталу.
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