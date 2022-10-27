S&P 500 26 жовтня закрився зниженням, перервавши ралі на тлі зростаючих побоювань уповільнення

S&P 500 перервав триденну серію перемог у середу, закрившись на негативній території, оскільки похмурі прогнози щодо доходів посилили побоювання з приводу глобального економічного спаду.

Але ці побоювання, поряд із меншим, ніж очікувалося, підвищенням відсоткової ставки Банком Канади, продовжували мати надії на те, що ФРС може розглянути можливість пом'якшення підвищення ставок після засідання з питань політики 1-2 листопада.

"Сьогодні ринок наздоганяє рух вгору за останній тиждень або близько того", - сказав Метью Кітор, керуючий партнер Keator Group, фірми з управління активами в Леноксі, штат Массачусетс. «Цього року ми маємо ще два засідання ФРС».

Пол Кім, головний виконавчий директор Simplify ETFs у Нью-Йорку, погоджується з цим.

"Центральні банки починають підморгувати", - сказав Кім. "Це частина ширшої тенденції і підтримує поворотний наратив".

S&P 500 і Nasdaq завершили торги на негативній території через зниження провідних на ринку технологічних та суміжних з ними компаній після результатів Microsoft та Alphabet. "Блакитна фішка" Доу-Джонса продемонструвала номінальний прибуток.

Акції Microsoft та Alphabet впали на 7,7% та 9,1% відповідно.

Ці песимістичні звіти викликали побоювання з приводу глобального економічного спаду, що насувається, від повільного до кипіння і поширилися на інші великі мегакапітали.

Продаж нещодавно побудованих будинків у США різко впав у вересні, а ставки за іпотечними кредитами досягли найвищого рівня за більш ніж два десятиліття, що додало до кількості даних, що свідчать про погіршення економічної ситуації.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 2,37 пункту, або 0,01%, до 31 839,11 пунктів, S&P 500 втратив 28,51 пунктів, або 0,74%, до 3830,6 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 228,12 пунктів, або 2,04%, до 10 970,99 пунктів.

П'ять із 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію в мінусі, при цьому послуги зв'язку та технології зазнали найбільших процентних втрат.

Сезон звітності за третій квартал перейшов у розпал: 170 компаній з S&P 500 відзвітували. За даними Refinitiv, 75% з них дали результати, які перевершують консенсус.

Але вони мають низьку планку, щоб очистити. Аналітики прогнозують зростання сукупного прибутку S&P 500 на 2,3%, порівняно з 4,5% на початку місяця, за даними Refinitiv.

«Цього кварталу було кілька перспективних оголошень про доходи корпорацій», - додав Кіатор. «Я не думаю, що це обов'язково доконаний факт, що ми продовжуватимемо стикатися з відсутністю доходів у всіх напрямках».

Boeing Co повідомила про значніші, ніж очікувалося, збитки в третьому кварталі, внаслідок чого її акції впали на 8,8%.

З позитивного боку акції Visa Inc зросли на 4,6% внаслідок зниження прибутку компанії споживчого кредиту.

Акції материнської компанії Facebook Meta Inc впали на понад 12% після закриття торгів після публікації результатів.

Зростаючы випуски перевищували падаючі на NYSE у співвідношенні 1,71 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,41 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 113 нових максимумів та 77 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 12,26 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,60 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.