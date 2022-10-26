ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.10.22

"Кілька економічних звітів говорять про одне - про те, що економіка слабшає. Ослаблення економіки призведе до уповільнення інфляції, і це є хороші новини для довгострокових інвесторів, які планують повернутися на ринок акцій", - аналітик Oanda Едвард Моя.